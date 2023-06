"BILA SAM SAMA, DAO JE OTKAZ DA BI BIO SA MNOM" Jelena Đoković otkrila kad joj je bilo NAJTEŽE U BRAKU: Pozvala OCA i rekla mu OVO

Jelena Đoković je više puta javno govorila o izazovima koje joj donosi roditeljstvo, a jednom prilikom je otkrila i da je njen otac dao otkaz kako bi joj pomogao.

Supruga najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, osim što uspešno vodi fondaciju s njegovim imenom, majka je dvoje dece - Stefana i Tare.

Kao supruga profesionalnog sportiste kroz brak se mnogo puta selila i menjala mesto boravka, a često je i ostajala sama s decom, zbog čega joj nimalo nije bilo lako, kako je navodila u raznim intervjuima.

Kada je shvatila da ne može više sve da postigne sama, u pomoć joj je pritekao njen otac, koji je, kako kaže "anđeo i melem za dušu", što joj je i dokazao jednim gestom.

„Kada je Tara imala dva meseca, Novak je otišao na mesec dana u Australiju, ostala sam sama, bez ičije pomoći u Monaku, i zvala sam tada tatu i rekla kako ne mogu sve ovo sama. On je tada dao otkaz i došao. Od tog momenta pevamo dok se bavimo decom, objašnjava mi da ne mora sve da bude tako profesionalno, a ja sam sve ovo doživela previše profesionalno. Previše sam se unela u ulogu toga da sam žena nekog najboljeg u nečemu. Vrlo sam zahvalna na tome što sam ja Novakova životna partnerka i on je zahvalan. Ali sam mislila da moram da budem nešto posebno, a ne samo Jelena, a on me voli baš samo kao Jelenu“, otkrila je Jelena Đoković gostujući svojevremeno u jednoj emisiji na K1 televiziji.

(Kurir.rs)

