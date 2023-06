EXIT zaokružio program za pedesetogodišnjicu hip hopa: Onyx i Senidah uz Wu-Tang Clan i preko 60 repera iz celog sveta na Tvrđavi!

EXIT je kompletirao zvezdanu postavu sa preko 60 izvođača za veliku proslavu 50. rođendana hip hopa! Uz legendarni rep sastav Wu-Tang Clan, stiže neverovatni hardkor hip hop sastav Onyx, zatim regionalna trep kraljica Senidah i sjajna internacionalna i regionalna ekipa za najjače rime na festivalu! Gorki List Glavnu binu u subotu, 8. jula, preuzeće moćni all female program, koji predstavljaju Senidah, Mimi Mercedez, Sajsi MC i Kejt. Snažne žene iz hip hop sveta pokoriće binu svojim nikad snažnijim glasovima!

Nedelja, 9. jul, na Petrovaradinskoj tvrđavi je rezervisana za apsolutne bogove repa Wu-Tang Clan, čiji će nastup biti prava poslastica za sve fanove hip hopa. Uz proslavu 50. rođendana čitave kulture, Wu-Tang će obeležiti i sopstveni važan jubilej, 30 godina debitantskog albuma „Enter the Wu-Tang (36 Chambers)“, kojim su se pojavili na sceni, a zatim je i promenili zauvek.

foto: EXIT Promo

Pre toga Tvrđavom će odjeknuti #Blackout30 Showcase, koji će povesti velikani sa njujorške hip hop scene Onyx, zatim osnivač Blackout hip hop zajednice Phat Phillie, Bolesna Braća, Prti Bee Gee, Smoke Mardeljano, Ajs Nigrutin i Bege Fank.

Za nedelju na Exitu sprema se i susret internacionalnih, regionalnih i domaćih izvođača različitih generacija, u kojem će mikrofone ukrstiti ruski hip hop duo Aigel, Fox & Surreal, Tam, Macha Ravel, Micka Lifa i Thicc Boi, za jedinstveni EXIT Gang Main Stage Takeover.

Poznati o Wu-Tang Clanu: "Njihov dolazak je praznik za fanove hip-hopa!"

Subota na Exitu rezervisana je za žestoku all female postavku na Gorki List Glavnoj bini, koju čine apsolutna kraljica regionalne muzičke scene Senidah, koja se godinama unazad vešto igra sa žanrovima i postavlja nove standarde u muzičkoj industriji, zatim rep veteranka domaće scene Sajsi MC, odlučna i glasna hip hoperka Mimi Mercedez, kao i mlada i perspektivna pevačica koja odvažno gazi crnogorskom muzičkom scenom Kejt.

Žene u hip hopu su razbile stereotipe, uzdižući se kao moćni glasovi i snage kreativnosti, izazivajući norme i ostavljajući neizbrisiv trag u kulturi svojim žestokim talentom koji je nemoguće ignorisati. One su neustrašivo isklesale svoje puteve, inspirišući generacije da prihvate sopstvenu moć i autentičnost. Zbog privatnih razloga, svoj nastup na Exitu u subotu otkazala je pank rep diva Rico Nasty.

Uz neprikosnoveni Wu-Tang Clan, veliku proslavu 50 godina hip hopa još žešćom i prljavijom učiniće njujorški hardkor hip hop veterani Onyx, koji se pridružuju autentičnom #Blackout30 showcase-u. Najpoznatiji po platinastom hit singlu iz 1993. „Slam", koji je časopis The Source opisao kao pesmu koja je u hip hop uvela umetnost slem plesa, na Petrovaradinsku tvrđavu donose jedinstveni duh Long Ajlenda i Kvinsa. Pesma „The Worst”, koju su Onyx snimili zajedno sa Wu-Tang Clanom, apsolutni je klasik i susret dve legendarne strane istog grada.

Grupa Onyx spada u zlatnu generaciju repera i upravo zbog toga su savršen izbor za showcase u kojem će nastupiti uz regionalne veterane Phat Phillie-ja, Bolesnu Braću, Prti Bee Gee, Smoke Mardeljana, Ajs Nigrutina i Bege Fanka. Ovim showcase-om na Exitu biće obeležena 30. godišnjica od osnivanja uticajne regionalne hip hop zajednice Blackout, a žestoka ekipa napraviće uvertiru za nastup bogova repa Wu-Tang Clana. Pre nego što stara garda prodrma ceo festival, binu će zauzeti beogradski reper Njezz, čije će rime biti idealan šlagvort za veče ispunjeno pravom hip hop igrom.

U nedelju će na Gorki List Glavnoj bini Exita nastupiti i različite generacije repera i reperki u jedinstvenom EXIT Gang Main Stage Takeover-u. Na bini će se suočiti ruski elektro hip hop duo Aigel, zajedno sa domaćim i regionalnim predstavnicima old school-a i novog talasa Foxom & Surrealom, Tam, Machom Ravel i Micka Lifom, uz podršku DJ-a Thicc Boi. EXIT Gang će na najveću binu festivala doneti sirove i jake priče, rime i bitove sa ulica celog Balkana i pokazati da je hip hop uvek mlad.

Exitovom žestokom Gangu pridružuju se i mladi reper 2Soma i fantastična Zevin, koji će nastupiti na Gang Beats bini. Ostatak programa čine ranije najavljeni predstavnici regionalne i domaće scene Bigru & Paja Kratak, Cunami Flo, FTP, Gerum, AV47, Bejbi Motorola & Thea, Bekfleš, Faberge x Kza, Jymenik x Mlada Beba, RNB Confusion Soundsystem w. DJ Turk & Zembo Latifa, Rođeni, Viking Krew, Zee, Matej Foltz x Young Dadi, Big Drip, Fam, Fich, Keyri, Kultura, Purpose i Sarchy. Na festivalu će nastupiti i sjajni Z++, 30zona, Crni Cerak & Lacku, Kene Beri & Spejs Noksi, Hiljson Mandela, Bore Balboa, Kendi, Ognjen, Grše, Ružno Pače, Yung Bude, Podočnjaci, Dino Blunt, TTM i 2xŠihta.

foto: EXIT Promo

Proslava 50 godina hip hop kulture biće monumentalan događaj kojim će EXIT okupiti generacije umetnika, entuzijasta i obožavalaca, pokazujući trajni uticaj ovog muzičkog žanra i čitave kulture. Pioniri i neki novi klinci ujediniće se da odaju počast bogatom nasleđu hip hop pokreta svojim performansima, shvatanjem ovog žanra i jedinstvenim pričama ispričanim kroz jake, glasne, prljave i neodoljive tekstove i bitove.

U EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista sleću predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, Gremi rekorder Skrillex, kao i Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Epica, Dimitri Vegas & Like Mike, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning i mnogi drugi.

Festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 7.490 dinara, dok se jednodnevne ulaznice za četvrtak, petak i subotu mogu kupiti po ceni od 3.390 dinara, a za nedelju po ceni od 2.990 dinara. Usled ogromne potražnje, aktuelne cene ulaznica važiće samo do četvrtka, 22. juna. Ulaznice su dostupne na festivalskom sajtu, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

