Lanna, vunderkind elektronske scene, prvo je ime ispred EXIT Music & Talent Office-a!

Na Svetski dan muzike, nekoliko dana nakon predstavljanja EXIT Music & Talent Office-a, stiže prvo ime ispred sveobuhvatnog centra za razvoj globalnih muzičkih zvezda – novosadska producentkinja i DJ-ica Lanna, jedna od najperspektivnijih mladih nada elektronske scene! Njen put ka zvezdama otpočeo je kada je sa 13 godina prvi put nastupila na Exitu, kao najmlađa učesnica višestrukog evropskog festivalskog šampiona, a iza nje su već nastupi sa najvećim globalnim imenima, među kojima su Paul Kalkbrenner i Indira Paganotto. Uspon ka svetskom vrhu nastaviće u okviru jedinstvenog all-female koncepta na mts Dance Areni u četvrtak, 6. jula, gde će nastupti rame uz rame sa najmoćnijim ženama svetske elektronske muzičke scene Ninom Kraviz, Indirom Paganotto i Amelie Lens!

Kao najmlađa učesnica EXIT festivala, muzički vunderkind i prva umetnica koja će imati priliku da uz podršku EXIT porodice izgradi svetsku karijeru, Lanna će biti ovogodišnji Youth Star – primer pozitivnih vrednosti za mlade i pokazatelj da se radom, posvećenošću i istrajnošću ispunjavaju svi snovi.

„Lanna je jedan od najsjajnijih uzora u ovom trenutku kada se mladi suočavaju sa mnogo izazova – njen talenat i posvećenost su izuzetno inspirativni i zato je ona pravi izbor za prvu predstavnicu EXIT Echosystema. Verujemo da će njeno muzičko putovanje dati primer mladima da vredan rad, posvećenost i upornost dovode do ostvarenja snova. Ponosni smo što ćemo joj dati vetar u leđa i snažnu podršku u svim segmentima razvoja karijere“ – ističe Dušan Kovačević, osnivač i direktor EXIT festivala.

Lanna se Exitovoj publici prvi put predstavila 2019. na AS FM bini, kao trinaestogodišnjakinja i najmlađa članica EXIT porodice do danas. Dve godine kasnije, nastupala je na NSNS bini, a još dve godine trebalo je da prvi put kroči na kolosalnu mts Dance Arenu. U maju je imala priliku da nakon vodeće psytechno zvezde današnjice Indire Paganotto zatvori umaški Sea Star festival, gde je ispred Tesla Main Stage-a u snažnom ritmu zadržala hiljade rasplesanih fanova do ranih jutarnjih sati, a tome je prethodilo otvaranje spektakularnog EXIT Dance Arena Belgrade Takeover događaja sa Paulom Kalkbrennerom. Sledeći korak na njenom obećavajućem karijernom putu ka zvezdama biće predstavljanje u okviru jedinstvenog all-female koncepta upravo na mts Dance Areni na otvaranju EXIT festivala, 6. jula, gde će deliti binu sa najmoćnijim ženama globalne elektronske muzičke scene – Ninom Kraviz, Amelie Lens i Indirom Paganotto.

„Osećam neopisivo uzbuđenje i zahvalnost jer je EXIT prepoznao moj rad i potrebu da pomogne mladim muzičarima. To me motiviše da još vrednije radim i stvaram, i da svima poručim da uz istrajnost mogu postići mnogo toga. Za mene je ovo ostvarenje mojih najvećih snova i želim da inspirišem druge da veruju u svoje ciljeve“ – poručila je Lanna.

Mlada producentkinja i DJ-ica iz Novog Sada svoju ljubav prema elektronskoj muzici počela je da razvija još kao dvanaestogodišnjakinja, a već sa 14 godina, ponela je drugo mesto na DJ takmičenju „Let's Mix It“. U jesen prošle godine počela je da objavljuje svoja prva izdanja – najpre traku „My Journey“, a zatim i EP „White Shadows“ u saradnji sa Sebastianom Haasom, kojim je postala najmlađa producentkinja na Beatportovoj Top 100 Progressive-house listi!

Music & Talent Office – EXIT Echosystem osnovan je sa ciljem da perspektivnim i talentovanim muzičarima sa naših prostora i šire pruži sveobuhvatnu podršku i šansu da razviju uspešne svetske karijere, kroz muzički lejbl, artist menadžment, buking, mentorstvo, ali i saradnju sa vodećim svetskim muzičkim zvezdama i agencijama. Novi, mladi talenti će kroz EXIT Music & Talent Office dobiti priliku da postanu deo velike EXIT porodice, ali i šansu za proboj na globalnoj muzičkoj sceni uz profesionalno vođstvo i podršku eksperata muzičke i festivalske industrije.

U prethodne dve decenije, EXIT je pored dovođenja najvećih svetskih zvezda, u okviru svoje porodice festivala realizovao više od 1.000 nastupa muzičara iz regiona van njihovih matičnih zemalja. Mnogi izvođači svoje nastupe na Exitu pamte kao važne momente u svojim karijerama, nakon kojih su proširili krug svojih fanova, a mnogi su se sa manjih festivalskih bina na naredna izdanja vraćali kao hedlajneri.

