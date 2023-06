Atomsko sklonište, Kerber, Obojeni program i Kralj Čačka za antologijsko zatvaranje 20. izdanja Belgrade Beer Fest-a

Belgrade Beer Fest, koji je ove godine slavio svoje 20. izdanje od 17. do 20. juna, spektakularno je završen, još jednom pokazujući da je omiljena manifestacija Beograđana i posetilaca prestonice i u novom terminu, na samom početku leta.

Nakon odlaganja početka festivala za dva dana usled potopa epskih razmera, i sa više od 200 hiljada posetilaca koji su prethodna četiri dana posetili Ušće, festival su zatvorili veterani domaće rok scene – Atomsko sklonište i grupa Kerber, bend koji poručuje da „svaka definicija gubitak je slobode“ – Obojeni program i autentični Kralj Čačka, uz ekstatičnu pratnju mase, koja je gotovo u transu, na najbolji način ispratila jubilarno izdanje kultnog festivala.

Kako je bilo na zatvaranju Beer Festa pogledajte u VIDEU:

Spektakularni audio-video efekti, savršen zvuk i najsavremenija produkcija, direktno iz laboratorije regionalnog lidera produkcije velikih događaja, Skymusic-a, obeležili su i ovogodišnji Beer Fest, koji je ugostio brojne domaće, regionalne i svetske muzičke zvezde.

Numerom „Trese lupa udara“ Bombaj štampe zvanično je otvoren festival, uz podršku Partibrejkersa, koji su pripredili su autentičan rok doživljaj koji je podigao atmosferu na neslućene visine. Ništa manje energično nije bilo ni na Van Gogh-u, koji je žestokom svirkom pokazao zbog čega su jedan od najomiljenijih bendova na ovim prostorima. Kulminacija večeri usledila je sa nastupom britanskog acid-jazz benda Incognito, koji su po ko zna koji put dokazali da su jedan od najkvalitetnijih bendova koji svetska muzička scena ima da ponudi.

foto: Live Production

Drugog festivalskog dana na glavnoj bini bend Zoster, autentični i svoji, uveo je beogradsku publiku u dobar vajb, da bi se dalje nastavilo sa energičnim performansom jedne od najalternativnijih čelistkinja, Anom Rucner i Orkestrom Elvisa Bajramovića. Snažan vokal, strastvene izvedbe i neizmerna energija Tonija Cetinskog pokorili su nepreglednu masu obožavalaca na beogradskom Ušću, a u istom stilu nastavilo se do samog kraja – uz jednu od najboljih bluz gitaristkinja na svetu, Anu Popović i završilo spektakularnim nastupom jednog od najvećih bendova današnjice - The Brand New Heavies.

foto: Live Production

Treći dan jubilarnog 20. Belgrade Beer Festa prošao je u znaku neviđene euforije koja je vladala već od samog starta, nastupom benda Joker Out, a program je nastavljen nastupom jednog od najtalentovanijih autora i izvođača domaće scene, Bojanom Vunturišević. Nemanja Kojić Koyote i Eyesburn, zapalili su scenu eksplozivnim, tvdim zvukom, a program je zatvoren nastupom benda Koikoi, koji su na pravi način pokazali zbog čega su izabrani za jedan od 15 najboljih bendova evropske rok scene.

foto: Live Production

Bogat muzički program obeležio je i Riff stage, na kom su nastupali neki od najperspektivnijih domaćih alternativnih bendova, dok su se na Electro stage-u powered by Sakura tokom četiri festivalska dana smenjivali najurbaniji gradski DJ-evi i slušali najmoćniji elektro bitovi.

foto: Live Production

Cloud zona je i ove godine izazvala veliko interesovanje posetilaca, a najveći rolerkoster na ovim prostorima posebno je oduševio prisutne. Food Land takođe nije prošao neopaženo, dok su Beer Market i Craft Beer Land, sa više od 300 etiketa poznatih svetskih brendova, ali i zanatskih piva, bili jedna od omiljenih festivalskih zona.

foto: Live Production

Tradicija dobrog provoda, odlične atmosfere i najkvalitetnije muzike duga 20 godina koje beogradski festival piva ima, uprkos brojnim izazovima, i ove godine se uspešno nastavila, učvršćujući Belgrade Beer Fest na poziciji jednog od najpopularnijih i najvećih trade mark-ova koje prestonica ima!