POSRNULOJ GLUMICI NIKAKO DA KRENE: Opet je smestili na psihijatriju, a posle GOLE šetnje po ulici, sad je OPASNA po sebe i druge

Glumica Amanda Bajns ponovo je smeštena u psihijatrijsku bolnicu. Pozvala je u subotu ujutru policiju.

Odvedena je najpre u polijsku stanicu gde je traženo mišljenje lekara, koji je ustanovio da joj je potrebno dalje lečenje.

foto: Profimedia

Kada je nazvala policiju, Amanda Bajns rekla je da "treba pomoći jednoj ženi", ne precizirajući o kome se radi. Nakon što je policija proverila o čemu se radi, doneta je odluka o hospitalizaciji glumice koja prema zakonu može biti zadržana na psihijatrijskom lečenju do 72 sata. Lekari će zatim odrediti dalje mere.

Amanda Bajns je u martu ove godine hodala gola ulicom u Los Anđelesu. Ubrzo nakon toga ukazana joj je psihijatrijska pomoć i smeštena je u bolnicu odakle je izašla pre dva meseca. Njeni prijatelji rekli su za TMZ da se ona ne oseća dobro.

Amanda Bajns je poznata po brojnim ulogama u hit serijama i filmovima: "Nicklelodeon sketch comedy", "The Amanda show", "What i like about you"", "Big fat liar", "What a girls want".

(Kurir.rs/blicŽena)

Bonus video:

01:11 NIJE ME PUSTIO, REKAO JE: TAKVOG SKOTA IMAM KOD KUĆE Poznata glumica o paklu kroz koji je prošla: Ljudi te poistovete sa ulogom