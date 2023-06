„NJIHOV TRENUTAK JE SAD“: Ugledne ličnosti jedva čekaju nastup kultnog sastava THE PRODIGY NA EXITU!

„Večan i revolucionaran bend“, energija koja te potpuno ponese“, „istorijski momenat, bez imalo preuveličavanja“ – ovo su samo neke od reči uz koje poznate ličnosti u Srbiji iščekuju nastup kultnog electro punk sastava The Prodigy na EXIT festivalu 6. jula!

Njihova povratnička turneja ima reputaciju najtraženije u 2023. godini. Da je to potpuno opravdano, pokazali su i na nedavno održanom Exitovom Sea Star festivalu u Hrvatskoj. Tada su pred publiku prosuli svoju neuništivu energiju, izveli klasike i jednu potpuno novu pesmu, i još jednom u muzičkoj istoriji zapečatili mesto benda koji je zauvek promenio pravac elektronske muzike i stvorio najmoćnije rejv himne svih vremena.

Iščekivanje koje vlada pred njihov nastup na Petrovaradinskoj tvrđavi The Prodigy izvesno uzvraća, jer je tvorac benda Liam Howlett ranije javno otkrio da im je EXIT omiljeni festival, te da obožavaju ljude u Srbiji! Oni za 14 dana dolaze među svoje ljude, da nas još jednom podsete da se može živeti drugačije, neustrašivo, divlje i po sopstvenim merilima.

Kako doživljavaju muziku, energiju i uticaj ovog sastava, podelile su ugledne ličnosti domaće scene, a među njima su muzički kritičar Dragan Ambrozić, muzičarke Konstrakta i Bojana Vunturišević, zatim Nenad Milosavljević iz Njuz.net ekipe, astrofizičarka Tijana Prodanović, glumica Miona Marković, učesnik Survivor-a Branko Milošev i učesnica istog takmičenja Maša Kuprešanin, manekenka Helen Babić, fotograf Benny Gaši, jutjuber Milan Inić i radijski voditelj Vojkan Bećir.

Upravo je muzički kritičar Dragan Ambrozić bio inicijator prvog koncerta ovog kultnog sastava u Srbiji 1995. godine, kada je započeto prvo poglavlje priče o nesvakidašnjoj povezanosti svemoćnog benda The Prodigy i domaće publike, koja je kasnijim nastupima na Exitu produbljena za ceo život.

„Postali su glas generacije Srbije iz ’90-ih godina. The Prodigy su večan bend, revolucionaran ne samo u muzičkom, nego i u društvenom smislu. Oni su glavni protagonisti rejv scene, vizionarski bend i njihov trenutak je možda došao tek sad“, kaže Ambrozić.

The Prodigy foto: EXIT Promo

Ana Đurić Konstrakta, čija je grupa Mistakemistake nastupala pre The Prodigy na Exitu 2007. godine, kaže da se ovaj bend može opisati kao – lektira. „The Prodigy je zaista bitan na svetskoj sceni, kao i ceo taj novi talas u kom je učestvovao“, kaže ona.

Bojana Vunturišević je jasno poručila da „između Sex Pistols-a i The Prodigy-ja stavlja znak jednakosti“. „Meni je to ista krvna grupa. The Prodigy su za mene punk nove generacije. Pamtim ih kao neku prvu promenu u mom životu. Imali su najveći uticaj na početku moje muzičko-autorske avanture i za moju generaciju su veoma značajni. Nekako smo se oslanjali na njih“, naglašava ova autentična muzičarka.

I nesvakidašnja astrofizičarka Tijana Prodanović je otkrila kako gleda na stvaralaštvo ovog benda koji, kako piše svetski muzički medij Billboard – ume da „tranformiše masu u roku od 30 sekundi“. „Ta energija, kad čuješ taj zvuk, ona te potpuno ponese! Ništa tako nije dizalo masu kao The Prodigy! Kad je izašao ’Voodoo People’, potpuno je bilo ludilo, potpuno nešto drugačije“, ističe ova naučnica.

Nenad Milosavljević iz Njuz.net ekipe naglašava da postoji vrlo malo bendova koji su uspeli da budu mega popularni, a da istovremeno određen zvuk podignu na skroz novi nivo. „The Prodigy je uspeo da napravi i taj komercijalni proboj. Svako sluša The Prodigy i svi su u fazonu da nađu nešto za sebe u njihovoj muzici. Jako su bitni“, dodaje.

Manekenka Helen Babić kaže da je „Firestarter“ pesma koja može da nas pokrene svaki put kada nemamo energije! „The Prodigy je pokazao da može da umiksa različite tonove i da sve zajedno zvuči kao fenomenalna simfonija“, opisuje ona.

Učesnik Survivor-a Branko Milošev pred njihov nastup na Exitu efektno zaključuje: „Bez imalo preuveličavanja – to će biti istorijski momenat“. Učesnica istog takmičenja Maša Kupešanin poručuje da ove godine na Exitu prvo ide na Glavnu binu da ih sluša, Miona Marković takođe jedva čeka da ih čuje, i to prvi put uživo, Vojkan Bećir podseća da ovaj sastav ima neraskidivu vezu i sa Srbijom i konkretno sa EXIT festivalom, dok fotograf Benny Gaši dodaje – „Ja sam se već naježio“.

Jutjuber Milan Inić, u ime svih onih koji će The Prodigy 6. jula slušati sa najdražom ekipom, zaključuje: „Ovaj bend je zbližio moju grupu prijatelja. Kada su poslednji put bili ovde, tad sam oformio svoju EXIT ekipu. Preživeli smo šutke i to nas je spojilo“, opisuje Inić.

The Prodigy su mladima pružili novu energiju, snagu, osećaj slobode, bunta i revolucije kroz muziku. Ovaj bend iza sebe ima pet prvih mesta britanske liste najprodavanijih albuma, 25 miliona prodatih izdanja širom sveta, dve Brit nagrade, tri MTV Video Music nagrade, kao i nominacije za Grammy Awards i Mercury Prize.

Maestralnim producentskim veštinama, osnivač benda Liam Howlett je redefinisao elektronsku scenu. Kao direktnu inspiraciju imenovala su ga brojna vodeća svetska muzička imena, među kojima su Skrillex, Pendulum, Fatboy Slim, Sepultura, Sleaford Mods, Rage Against the Machine, Kasabian, Chemical Brothers i Enter Shikari.

Iščekivanje će biti gotovo za 14 dana – The Prodigy na Petrovaradinsku tvrđavu stižu u četvrtak, 6. jula. Pored njih, u EXIT Univerzum od 6. do 9. jula, uz podršku Gorkog Lista, sleću rap bogovi Wu-Tang Clan, Gremi rekorder Skrillex, kao i broj 1 svetske elektronske scene Eric Prydz, zatim Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy i mnogi drugi.

Festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 7.490 dinara, dok se jednodnevne ulaznice za četvrtak, petak i subotu mogu kupiti po ceni od 3.390 dinara, a za nedelju po ceni od 2.990 dinara. Usled ogromne potražnje, aktuelne cene ulaznica važiće još samo danas do ponoći! Dostupne su na festivalskom sajtu, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

