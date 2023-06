Poznati pobednici Play at EXIT konkursa koji će zasijati na kultnoj Visa Fusion bini!

Tradicionalni Play at EXIT konkurs pruža autorskim muzičarima šansu da zasijaju na jednoj od najstarijih i najuticajnijih festivalskih bina, Visa Fusion, a ove godine tu priliku će od 6. do 9. jula na EXIT festivalu imati sjajni mladi bendovi TBK, SickSoul, Jolly Little Bunch i Short Reports, kao i multi-instrumentalista PetarZ!

foto: EXIT Promo

Exitovoj publici okupljenoj oko Visa Fusion bine prvog dana festivala, u četvrtak, 6. jula predstaviće se multi-instrumentalista PetarZ sa svojim kolektivom, kao i sastav TBK. PetarZ donosi mešavinu funk, soul, blues, reggae i latino zvuka, afro ritmove i disko muziku. Iza sebe ima dva studijska albuma, „Riddlephore“ i „Tête-à-tête“, a do sada je sarađivao sa brojnim istaknutim muzičarima, među kojima su Vasil Hadžimanov, Jelena Petošević, Marko Louis, Rhani Krija (Stingov perkusionista), Božo Vrećo i mnogi drugi. Njegovo prvo pojavljivanje na EXIT festivalu bilo je 2019. godine, kada je nastupio na ceremoniji otvaranja sa Markom Louisom. TBK je četvoročlani sastav iz Beograda, koji nizom video singlova, kao što su „Idemo do klaba“, „Soba u Bigzu“, „Milijardu godina“, „Tanka linija“ i drugi, najavljuje svoj predstojeći, debitantski album.

foto: EXIT Promo

U petak, 7. jula na Visa Fusion bini nastupiće šabački rapcore sastav SickSoul, koji iza sebe ima dva studijska albuma – „Bez kompromisa“ i „ANXIOZZY“, dok je subota, 8. jul rezervisana za novosadski bend Jolly Little Bunch. Album „Clubmaster“ ove perspektivne četvorke našao se na listi 25 najboljih regionalnih albuma 2018. godine u selekciji portala Balkanrock, koji je njihov zvuk opisao kao „mešavinu The Culta na gitarama i Pink Floyda na klavijaturama, sa velikom dozom svežine dobijene od slušanja savremenije pop i rok muzike“. Kroz pomenuti album predstavili su video singlove „Rosie“, „Come with Me“, „Vagabond“ i istoimeni „Clubmaster“, a pesmom „Nothing Left“ najavljuju predstojeće LP izdanje.

foto: EXIT Promo

Poslednjeg dana EXIT festivala, u nedelju, 9. jula, publici će se prestaviti glasni i energični alternativni dvojac Short Reports iz Novog Sada. Prvi album „Cats VS Dogs“, koji nosi istaknute video singlove „Standoff“, „Connection“, „Lie“, „Goodbye“ i druge, odsvirali su u preko 50 gradova Evrope i Balkana. Prošle godine predstavljali su Novi Sad kao Evropsku prestonicu kulture u Luksemburgu, a iste godine bili su učesnici PIN konferencije u Skoplju.

foto: EXIT Promo

Pored pobednika Play at EXIT konkursa, programu Gorki List Glavne bine pridružuje se beogradski sastav Šajzerbiterlemon, koji će nastupiti u četvrtak, 7. jula, kao i bendovi Ground Zero i War Engine u jedinstvenom B2B – band-to-band izvođenju u petak, 8. jula!

foto: EXIT Promo

Cilj tradicionalnog Play at EXIT konkursa, koji EXIT festival organizuje u saradnji sa Visom, jeste da podstakne rad i razvoj novih izvođača, koji dobijaju priliku da zasviraju na kultnoj Visa Fusion bini. Ovogodišnji pobednici, bendovi TBK, Petar Z, SickSoul, Jolly Little Bunch i Short Reports, imaće priliku da binu dele sa nekim od vodećih svetskih i regionalnih muzičkih imena, među kojima su američke ska legende The Toasters, britanska post punk senzacija Dry Cleaning, holandski Rudeboy i DJ DNA, Nikola Vranjković, Bojana Vunturišević, Porto Morto, Atheist Rap, Pero Defformero i mnogi drugi.

Promo tekst