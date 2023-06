Vylana Marcus, Laura Escude, DJ Tebra, Deep Steady i mnogi drugi sleću u EXIT UNIVERZUM

Smeštena usred živopisne tapiserije Petrovaradinske tvrđave sa predivnim pogledom na grad i reku, Pachamama bina powered by Rosa je ritmički raj koji posetiocima ove godine donosi najzvučnija imena world music žanra, meditativnog zvuka i niz neverovatnih performansa, koji će na EXIT doneti esenciju festivala Ada Divine Awakening. Vylana Marcus, Laura Escude, DJ Tebra, It’s a Global Thing ft. Black City Boys, Hearts Liberated, Deep Steady, Sarasvati Druna Bend, Dub Duba, Klo Klo, Natasha Devi i mnoga druga vodeća imena spiritualnog zvuka na EXIT festival doneće jedinstvenu energiju sa bine koja iz godine u godinu raste i otvara novo muzičko polje unutar Tvrđave. Ovogodišnji EXIT počeće upravo sa bine koja je duhovni izvor čitavog festivala, uz kakao ceremoniju i Sarasvati Druna bend.

Vylana Marcus je alhemičarka zvuka i vizionarka koja je svoj život posvetila lečenju i kao umetnica i kao isceliteljka. Ona koristi različite medijume unutar umetnosti kako bi stimulisala kolektiv i podržala ih u širenju individualne i univerzalne svesti. Njena misija je da utiče na ljude da dozvole sebi da se transformišu, budu slobodni i jaki – da budu samo ono što jesu. Zvukom, frekvencijom, pokretom i bezuslovnom ljubavlju koju tka u svoju muziku, Vylana šalje poruku ljudima da prigrle svaki deo sebe. Njena muzika je dotakla milione ljudi širom sveta, a njena strast je pružanje jedinstvenih muzičkih performansa usredsređenih na srce, koji vode ljude da realizuju svoj potencijal.

Nakon što svojim neverovatnim performansom otvori mts Dance Arenu u četvrtak 6. jula, Vylana će posetiocima doneti svoju jedinstvenu energiju i u subotu 8. jula na Pachamama binu powered by Rosa. Njen nastup na Dance Areni doneće srž Pachamame i novi, prodorni i nežni zvuk na Exitov hram elektronske muzike.

Laura Escude je producentkinja i umetnica koja stvara magiju kroz muziku, tehnologiju i samosvest. Ona je inovatorka i dizajnerka zvuka koja sa dubokim razumevanjem složene tehnologije i dubokom strašću za muziku i umetnost stvara neverovatne simfonije. Spajanje tehnologije sa umetnošću je njena supermoć. Mešajući svoje veštine klasično obučene violinistkinje i avangardne elektronske producentkinje, Laura donosi neoklasični i futuristički stil potkovan sirovim emocijama.

DJ Tebra dolazi na EXIT uz afro i progressive house melodije. Već 20 godina on na scenu donosi nezaboravan i prepoznatljiv zvuk i obimnu diskografiju, uključujući kako originalna izdanja tako i mnoštvo remiksa. Njegova muzika je najiskreniji izraz ličnog i emocionalnog istraživanja zvuka, njegovi kreativni procesi u potpunosti su posvećeni stvaranju neočekivanih zvukova koji komuniciraju sa publikom na dubokom nivou.

It's a Global Thing je DJ trio poznat po svojoj zaraznoj mešavini klupske elektronike sa balkanskim, latinoameričkim i afričkim ritmovima. Oni vešto predstavljaju jedinstvenu fuziju različitih globalnih ritmova u okviru svog regionalnog domena klupske muzike. Poznati po svojim dinamičnim nastupima koji istražuju staro i novo, od analognog do digitalnog, njihov zvuk je prožet njihovom regionalnom kulturom, ali se proteže da obuhvati šire muzičke korene. Ovo će biti njihov drugi nastup na EXIT festivalu, ovog puta na binu dolaze u saradnji sa grupom Black City Boys koju čine 4 MC-ja.

Na Pachamama bini powered by Rosa nastupiće i Deep Steady, bend koji meša jamajčansku muziku i američki džez, The Durians koji donose ukus Singapura i Tajlanda kroz pulsirajuće elektronske ritmove, Natasha Devi koja će publiku povesti na jedinstveni ekstatični ples, kao i Sarasvasti Druna Bend, Hearts Liberated, DJ Đorđe Bastovanović, Dub Duba, Nektarije, Klo Klo, Julija Castellucci, Shi Cu, Lo Fi Falafel, DJ Kalje Vest, The Durians, DJ Killo Killo i Sounds of Zez.

U EXIT Univerzum od 6. do 9. jula uz podršku Gorkog Lista sleću predvodnici najtraženije turneje na svetu The Prodigy, rep bogovi Wu-Tang Clan, Grammy rekorder Skrillex, kao i broj jedan svetske elektronske scene Eric Prydz, zatim Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Alesso, Viagra Boys, Dimitri Vegas & Like Mike, Claptone, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Chase & Status, Sofi Tukker, LF System, Mahmut Orhan, Burak Yeter, Ignite, Wolfbrigade, Midnight, Cockney Rejects, Exciter, Massacre, The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy i mnogi drugi.

Festivalske ulaznice dostupne su po ceni od 7.990 dinara, dok se jednodnevne ulaznice za četvrtak mogu kupiti po ceni od 3390 dinara, za petak i subotu po ceni od 3.690 dinara, a za nedelju po ceni od 2.990 dinara.

Ulaznice su dostupne na sajtu festivala, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i online.

