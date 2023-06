PEVALA NA PARKINGU SUPERMARKETA I U PRODAVNICI ODEĆE: Isplivali do sada NEVIĐENI snimci Lejdi Gage pre VRTOGLAVE SLAVE! (VIDEO)

Lejdi Gaga je proteklih 15 godina jedna od najuspešnijih pop zvezda na svetu i malo ko nije čuo za makar jednu njenu pesmu.

Do sada je izdala šest studijskih albuma prodatih u više od 125 miliona primeraka, dobinica je najprestižnijih muzičkih nagrada uključujući i 12 Gremi nagrada. Pored Šer i Barbare Strejsend jedina je američka javna ličnost koja se može pohvaliti Oskarom i Zlatnim Globusom.

Međutim, na početku karijere joj nije bilo lako, zapravo ništa joj nije išlo na ruku. Muzičku industriju počela je da osvaja 2008. godine kada je izbacila album prvenac "The Fame". Hitovi koji su se izdvojili sa tog albuma su "Poker face", "Just dance" i "Paparazzi".

Ako mislite da su pesme odmah uspele da se probiju i postanu hitovi, grdno se varate.

Za Gagu tada niko nije čuo i morala je mnogo da se potrudi ne bi li postala jedna od najtraženijih pevačica. Ona je godinu dana nakon izlaska albuma pevala na svim mogućim mestima na koje su je pozivali.

Neka od mesta na kojima je Gaga pevala su: parking ispred supermarketa, prodavnica odeće, vodenipark, noćni klubovi sa lošim ozvučenjem i izbor za Mis kupaćeg kostima!

Nakon godinu dana truda album "The fame" je postao planetarni hit, a Gaga je tada izjavila da je morala mnogo da radi kako bi postigla veliki uspeh.

- Na početku karijere morala sam mnogo da se borim. Odbijale su me mnoge diskografske kuće, govorili su mi da sam previše uvrnuta. Prošla sam kroz veliku borbu da bih došla do ovoga što sam danas. Pisala sam pesmu za pesmom dok konačno nije došao hit "Just dance". Godinu dana sam lila znoj i krv, nisam spavala uopšte, iz autobusa sam ulazila pravo u klub i tako iz noći u noć...niko nije verovao u mene. Ali, trud se na kraju ispaltio - ispričala je Gaga.

