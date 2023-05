ON OBOŽAVA DA URINIRA PO SVOM PARTNERU, A ONA VOLI DA JE UJEDAJU: Evo koje BIZARNE FETIŠE svetske zvezde imaju u krevetu

Legendarni reditelj, Kventin Tarantino (60), ovih dana nalazi se u centru pažnje nakon što se pročulo da je navodno platio ženi iz striptiz kluba 10 hiljada dolara samo da joj liže stopala.

Međutim, ovaj dvostruki dobitnik Oskara nije jedini koji ima ovakve bizarne seksualne prohteve i želje. Otkrivamo vam koje holivudske zvezde takođe imaju neobične fetiše u krevetu.

Riki Martin

Latino zvezda Riki Martin, svojevremeno je priznao da obožava da urinira po svom suprugu Džavanu Jozefu. On je u intervjuu za američke medije rekao da ga ništa ne pali toliko kao kada tokom seksa može da „počasti“ Džvana „zlatnim tušem“.

„Temperatura vode nije ni blizu tako topla kao temperatura tela. To je ono što me jako pali. Obožavam da piškim po njemu kada imamo seks“, rekao je on.

Lejdi Gaga

Pop zvezda Lejdi Gaga, takođe ima svoje uvrnute fantazije. Pevačica je javno priznala kako voli razne seksi kostime, ali i da je grizu i ujedaju tokom seksa. Pored toga, Gaga je otkrila da često ostavi veštačke trepavice na jastuku svog partnera kako bi mu napomenula da je sa njim doživela nezaboravnu noć.

Rijana

Rijana je otvoreno govorila o tome da je mazohista. Pevačica je priznala da obožava kada je vezuju i bičuju. Ona je navikla da otvoreno priča o svojim tajnama iz spavaće sobe, te joj nimalo nije bilo čudno što je javno rekla kako uživa kada joj nanose bol.

foto: Profimedia

Karmen Elektra

Karmen Elektra je priznala da obožava da posećuje razne seksi šopove i da kupuje igračke, poput lisica i raznih pomagala.

foto: Profimedia

Skarlet Johanson

Za glumicu Skarlet Johanson, seks u krevetu je prevaziđen i dosadan.

Prelepa glumica umesto toga obožava seks u kolima.

“Mislim da je seks u kolima strava i da donosi pregršt zanimljivosti nego dosadan seks u krevetu”, izjavila je ona.

Takođe je rekla da je nekoliko puta ispunila svoj najveći fetiš i dodala da obožava da je na zadnjem sedištu.

(Kurir.rs/Nova)

