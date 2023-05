BIZARAN FETIŠ NJENOG PARTNERA NATERAO JE DA SE OBRATI STRUČNJAKU: Ne želi da ga ostavi, ali to što radi joj je previše čudno!

Stopala su erogena zona za mnoge ljude i sisanje prstiju nije tako neobično kao što mislite. U prstima i tabanima ima mnogo nervnih završetaka, zbog čega su stopala tako škakljiva, što može biti jednako zadovoljstvu, objasnila je britanska kolumnista Deidre za The Sun nakon što se anonimna devojka požalila na pomalo bizarne seksualne navike njenog novog dečka.

Fetiš stopala njenog novog dečka postao joj je čudan i ona ga odbija.

foto: Shutterstock

- Njegov omiljeni seksualni čin je sisanje mojih nožnih prstiju. Može da ih liže i ljubi satima i tako se toliko uzbuđuje da je spreman da eksplodira - rekla je ona. Upoznali su se na internetu kada je ona imala 40, a on 46 godina. Već posle tri meseca veze sve joj je postalo čudno. Niko drugi joj nikada ranije nije sisao nožne prste.

- Nije mi to čak ni neprijatno, u stvari, to je za nju bilo prilično interesantno prvih nekoliko puta. Ali sada mi to smeta - dodala je.

Devojka kaže da nikada nije volela svoja stopala, prsti su joj malo dugački i lomljivi, a brine se da malo mirišu leti. Međutim, njen dečko smatra da su oni najlepši deo njenog tela. Govori joj kako su njeni nožni prsti elegantni, kako je njena koža glatka i kako mu se sviđa njihov miris. Poslednji put kada ju je posetio, natočio im je čašu vina, a zatim pitao da li može da joj napravi pedikir.

foto: Profimedia

Ona misli da mu se više dopadaju njena stopala nego njeno lice ili figura i zbog toga se oseća veoma nesigurno. Objašnjava da imaju normalan seks, ali je sisanje prstiju uvek deo predigre. Poverila se svojoj najboljoj drugarici koja misli da je to smešno. Sviđa joj se ovaj momak, zabavan je i ljubazan, tako da ne želi da raskine s njim. Ali ona želi da ima normalan seksualni život sa nekim ko želi više od njenih stopala i pita stručnjaka za seks za savet.

- Sve mi to zvuči kao da taj momak ide u krajnost, a njegovo interesovanje i želja za stopalima izgledaju kao deo pravog fetiša. Uvek je dobro razgovarati o takvim stvarima i naći kompromis - savetuje kolumnista.

(Kurir.rs/Najžena)

