AKADEMIK I PISAC MIRO VUKSANOVIĆ ZA KURIR: Naša baština je svetska vrednost, samo treba da je pažljivo čuvamo

Ljudi koji ne čitaju misle da se knjige pišu kao što se spremaju drva za zimu. Tako glasi samo jedan od više stotina zapisa iz knjige "Nikad dosta života - danonoćni zapisi" književnika i akademika Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Mira Vuksanovića.

Ova knjiga, koja je krajem aprila objavljena u izdanju "Lagune", puna je komentara, izreka, kratkih priča i eseja, pesama u prozi, sećanja i raznih osvrta. Vuksanović u intervjuu za Kurir kaže da sadašnje vreme nije naklonjeno velikim po obimu romanima, jer ni pisac ni čitalac nemaju vremena, ali to, kako ističe, ne znači da u malim zapisima nema uzbudljivih sudbina i likova.

Knjiga se, kako ste kazali, može čitati redom i na preskok, unapred i unazad, sve je podešeno savremenom čitaocu i brzini u kojoj smo. Da li je to podilaženje savremenim čitaocima? Da li je u svetskoj književnosti prošlo vreme velikih romana?

- Da, fragment je moj način književnog kazivanja, i to sam primenio u nekoliko svojih knjiga, i onim koje su najpoznatije, u azbučnim romanima o rečima. Ti kratki spisi mogu da stoje posebno kao što mogu da se ulančavaju. Nema u njima "podilaženja" čitaocima, jer ne mislim na njih dok pišem. Glavni mi je pritom zadatak da govorim sebi, da razumem sebe i da ostavim trag o onome što mi se dopada, na način koji mi trenutno odgovara. Svaki čovek ima potrebu da nešto saopšti drugima, a pisac ima privilegiju da svoja kazivanja ostavlja u knjigama. Sadašnje vreme nije naklonjeno velikim po obimu romanima, jer ni pisac ni čitalac nemaju vremena, žive u stisci i otimanju, utrkuju se sa sobom i sa drugima. Ali to ne znači da u malim zapisima nema uzbudljivih sudbina i likova. Može i jedna dobro postavljena reč da označi celog čoveka. To zavisi od čitanja. Čitanje je možda važnije od pisanja. Čitanje može da se umnožava, a pisanje je posao jednog čoveka.

foto: Branko Lučić

Ako je tačna izreka da je pisac uspeo u svom poslu ukoliko su mu to priznali najbliži srodnici, kao što je tačno i to da srodnici priznanje piscu odaju među poslednjima ili nikada - da li ste vi uspeli u svom poslu?

- Odgovor bi ličio na prijavljivanje najbližih, ali ne znam pisca kome se njegovi ukućani dive. Oni znaju o piscu sve, i to sve biva smetnja. Srodnost je neprijatelj čitanja. Knjiga je rod samo sebi i svom piscu. Ostali su povremeni gosti. Dođu, vide i odu. Rođaci su uvek tu. U tome se nazire suština.

Početak vaših zapisa poklapa se s početkom pandemije koronavirusa. Mi, evo, intervju radimo nekoliko dana nakon što je Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ukinula globalnu vanrednu zdravstvenu situaciju zbog kovida 19. Šta je svet naučio tokom trogodišnje pandemije, mislite li da smo izvukli neke pouke? Je li zaista "virus korona porazio i čoveka i svetsku nauku"?

- Korona je otvorila istinu da je čovek zapravo sam sa sobom, da su države same, da su savezi država skupljanje interesa, da nema niko između nevolje i čoveka. Jedno nevidljivo stvorenjce zatvorilo je i porazilo ceo svet. Pred koronom su klonuli moćnici koji galame da im niko ništa ne može. Naučili smo, takođe, da nauka ne može da uspostavlja red u prirodi i ako to čini, da remeti ravnotežu koja je svet stvorila. Nisu mere i zatvaranja pobedili koronu. To je ona postala deo nas i nastavlja svoj posao dok ne dođe neka njena naslednica. Oprez je dobar lek, uvek, sa koronom i bez nje. Za početak bi trebalo zaustaviti veliki "izvoz" lekara i svih mladih školovanih ljudi.

Zanimljiva je vaša teza da neki narodi u nacionalnu istoriju upisuju sve što se ikada dešavalo na teritoriji njihove države, jer tako hoće da je njihova civilizacija što duža i impresivnija, dok drugi narodi ne umeju da idu daleko u prošlost i ne zanima ih tradicija već za njih sve počinje od trenutka kad su stekli prvu imovinu, a ima pak i naroda koji oponašaju i jedne i druge, tumaraju i gube se, nemajući svest o sebi i vrednostima koje su stvorili. U kojoj grupi je srpski narod?

- Odgovor bi mogao da bude precizan tek onog dana kada srpski narod bude jedinstven po osobinama, po odnosu prema svojoj tradiciji i svakom dobu. Nije potrebno nikoga ubeđivati da Srbi deluju, misle i govore istovremeno po različitim načelima, uvek u sukobima i nesporazumima. Srbi su narod u slojevima koji se sudaraju i ne razumeju. Uostalom, ne postoje drukčije nacije, ali neke od njih nađu nešto svima zajedničko i oko toga se okupljaju. Kod nas nema takvog dogovora, jer ne umemo da saslušamo mišljenje drugih. Navikli smo da upadamo u reč čim neko počne da govori. A kada je reč o našem odnosu prema prošlosti, dovoljno je reći da još ne znamo koliko je Srba poginulo u dvadesetom veku, jedinom sa dva svetska rata, jedinom koji je otvorio sadašnju uzburkanu civilizaciju. Takmičimo se u brojevima i svađamo se oko zbira žrtava. Tako sami sebe u naivne narode ubrajamo i pomažemo onima koji nam ne čine dobro. Glasni istoričari i političari su vođe u takvim nesporazuma, a mi smo njihova poslušna pratnja. Glavni cilj bi trebalo da nam bude: čuvanje najboljeg iz tradicije i stvaranje dobre tradicije u nastavcima. Sve nam je dato. Naša baština je svetska vrednost. Samo treba da je pažljivo čuvamo.

Miro Vuksanović foto: Nenad Kostić

Zašto smatrate da se Srbi i Hrvati, kako ste ocenili u knjizi, nikada ne mogu iskreno voleti iako mogu živeti i raditi zajedno, udruživati se na važnim poslovima, gostiti se...?

- Ako pažljivo osmotrimo planetu i sukobe na njoj, lako je videti da su verske razlike glavni razlozi za sva stradanja, u ratu i bez rata. To je muka koja traje hiljadama godina i koja će takva i ostati. Kada je reč o susedima, ne samo kad je reč o nama i našim najbližim narodima, uvek je bilo onih koji su, narodski rečeno, davali veru za večeru. Taj koji se preverio ima dve ogromne teškoće: zna da ga oni kod kojih je došao ne smatraju svojim i zna da oni što ih je ostavio znaju šta je učinio. Zato je on u sukobima najžešći, jer želi da dokaže svoju odanost i želi da uništi svedoke - odanost onima kod kojih je prešao, a želja da nema onih što ih je ostavio. Ima dosta suseda u Evropi koji imaju slične odnose kao Srbi i Hrvati, ali se to ne vidi jer nalaze nekog trećeg da se protiv njega udruže. To je vrlo zapetljano i danas vrlo očigledno. Svet i jeste podvodni poredak gde velika riba jede malu ribu. Sve odveć poznato.

Često spominjete rodnu Crnu Goru, između ostalog u knjizi ste zapisali: "Nigde nema obećanja bez obaveza i pohvala bez razloga kao u Crnoj Gori." Kako vam danas izgleda ta država? Jesu li nedavni predsednički izbori - na kojima je Milo Đukanović izgubio vlast posle više od tri decenije - zaista označili početak nove ere?

- A šta bih o prilikama u svojoj Crnoj Gori mogao da kažem a da to nije mešanje u unutrašnje poslove druge države? Meni je moja kuća postala inostranstvo. Vidim šta se događa, ali mi nije milo što nije otišao Milo, jer su tamo svi koji su ga toliko godina održavali na visokom mestu. Biće zamenjen, ali će milovina dugo ostati. Tvrdi se da je jedan od najbogatijih političara na svetu, a na njega su krenuli da mu ruše obnovljenu kuću u selu. Crna Gora je jedina zemlja u Evropi u kojoj stranka koja dobije izbore ne može dobiti vlast. Tri godine je sve u državi privremeno osim čoveka čija su ovlašćenja simbolična. Mala Crna Gora je uvek bila velika metafora. Ali tamo kao nigde ima mladih, lepih i pametnih. Dođu u džemperu, a odu u fraku. Sad su se sreli dolazeći i odlazeći. Varnice će tek da sevaju.

O kritikama i radu Srpske akademije nauke i umetnosti Čim se neko oglasi, dobije na usta memorandumsku krpu Kako prihvatate kritike na račun SANU, tu pre svega mislim na česte tvrdnje da se ova važna institucija ne oglašava u vezi s krupnim društveno-političkim pitanjima? Kakva očekivanja imate od Zorana Kneževića, novog predsednika Akademije? - Problem je u istini što svi hoće da SANU kaže baš ono što oni misle, da svakome pogodi njegovo gledište. Zato što god SANU kaže nekome smeta i taj počne da kritikuje, napada i traži. Već sam rekao da nismo savladali kulturu dijaloga i da se otimamo za reč. Nacionalne akademije nigde nisu zadužene da rešavaju političke probleme kad su u metastazi. Akademike niko ne pita na početku krize i kako da se to spreči, a svi očekuju da krizu reši kad je niko ne može rešiti. O Kosovu i Metohiji SANU misli, piše i objavljuje knjige sto i osamdeset godina. To je ogromna biblioteka koju malo ko čita. Mimo toga, prečesto se govori o jednom neusvojenom i nepročitanom tekstu grupe ljudi od kojih je samo jedan živ i čim se neko oglasi, dobije na usta memorandumsku krpu. Svaka nacionalna akademija, pa i naša, srpska, deluje kao skup samomislećih ljudi. To je normalna norma. Predsednik nije direktor. Akademik Zoran Knežević je ozbiljna ličnost, markantan naučnik, čovek takta i iskustva. Od njega treba očekivati da će tako i delovati. A SANU mora uvek biti ono što su njeni članovi. Mislim na sva imena od Sterije i Pančića, na početku, do nas koji smo dobili veliku čast i dužnost.

Kurir.rs / Boban Karović