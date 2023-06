Finalisti HEMI nagrade na Exitu: Najbolji novi bendovi Centralne i Istočne Evrope uživo na Visa Fusion bini!

EXIT festival će ove godine, od 6. do 9. jula, po prvi put predstaviti neke od najtalentovanijih grupa iz bliskih zemalja Centralne i Istočne evrope, imena koja obećavaju da će uskoro postati nova velika pop otkrića, a među njima su Badfocus iz Češke, Dina Jashari iz Severne Makedonije, Manna iz Estonije i K not K iz Rumunije!

U ranom terminu na popularnoj Fusion bini svakog dana će se ekskluzivno, po prvi put na festivalu, predstaviti po jedna sjajna internacionalna atrakcija iz izbora za HEMI nagradu, koja će publiku oduševiti kvalitetnim, modernim izrazom u kome se povezuju digitalna elektronika, živi instrumenti i glasovi, čija originalnost često nadmašuje slične bendove sa Zapada.

Badfocus iz Češke nastupiće u četvrtak, 6. jula. Spektakularni atmosferični elektronski bend sa jednim članom koji svira više instrumenata, razneće vaše predstave kako nastup uživo može da izgleda. Makedonska Dina Jashari, južnjačka neo pop zvezda u usponu, publici će se predstaviti u petak, 7. jula i poneti vas svojim jedinstvenim toplim vokalom u najviše emotivne sfere. Severnjačka elektronska umetnica Manna stiže iz Estonije u subotu, 8. jula i donosi neobuzdanu, provokativnu ekstravaganciju kojom privlači pažnju gde god da nastupi, dok je nedelja, 9. jul rezervisana za rumunski K not K – otkačeno duhoviti dvojac sa satirično-zabavnim pristupom pop muzici.

Selekcija ova četiri specijalna benda rezultat je rada zajedničkog žirija HEMI inicijative iz Češke, Poljske, Estonije, Mađarske, Slovenije, Srbije, Rumunije, Severne Makedonije, Grčke, koji ih je izdvojio iz užeg izbora od devet najkvalitetnijih istočno i centralno-evropskih novih sastava, raznih žanrova. HEMI takmičenje održano je početkom godine i stručni žiri iz devet zemalja Evrope odabrao je prvobitno 27 bendova, među kojima i tri naša: Maika, Ljubičice, Nataleé. Iz ovog broja kasnije je izdvojena po jedna grupa iz svake države, koja na najbolji način reprezentuje nove snage sa te muzičke scene. Potom su najbolji bendovi pozvani da nastupe na festivalima u svakoj od partnerskih zemalja. HEMI muzičku nagradu dobiće na kraju ona grupa koja bude imala najviše koncerata u toku 2023.

Centrala za razmenu muzičkih inovacija (Hub for the Exchange of Music Innovation – HEMI) projekat je osnovan 2020, kao oblik saradnje u oblasti 10 partnera iz devet zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope (CSEE). Podržan je od strane programa Kreativna Evropa, Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada i Ministarstvo kulture. HEMI pomaže kreativnost kod mladih i to ne samo muzičku, nego i u oblasti biznisa, kroz podršku start up firmama u okviru programa pod imenom Incubator i Accelerator. Iz Srbije je ove godine došlo rekordnih sedam uzbudljivih i inovativnih inicijativa u oblasti muzičke industrije i srodnih delatnosti, sa projektima koji će biti razvijani u sledećem periodu!

Pored koncerata odabranih grupa, tokom EXIT festivala, svi učesnici HEMI projekata će se i lično predstaviti na HEMI Corneru, u OPENS State of EXIT zoni, svake večeri od 21.30. Posetite polučasovne prezentacije, porazgovarajte sa našim mladim preduzetnicima i upoznajte se odmah posle koncerata sa svim muzičarima koji čine HEMI selekciju 2023! Uverite se da svuda postoje mladi ljudi kao vi, koji žele i umeju da ostvare svoje snove.

EXIT poručuje kroz HEMI inicijativu: svet je veliki i na dohvat ruke, a vi ste njegov deo!

