RECITE ZBOGOM PREGREVANJU: VELUX vam nudi rešenja za kontrolu toplote po novim cenama

Svi jedva čekaju da stigne leto, jer većina ljudi zaista uživa u suncu – sve dok ga ne bude previše. Već posle prvih nekoliko dana najtoplije sezone počinjemo da tražimo rashlađenje i preko potreban hlad u udobnosti našeg doma. Revolucionarne VELUX Soft spoljašnje roletne su tu da vas spasu od vrućine smanjujući dolaznu toplotu do 96%, a sigurni smo da će nastaviti da vas štite još mnogo godina. Od 1. jula, VELUX daje 5 godina garancije za Soft i sve ostale roletne, a povrh toga i dodatnih 5 godina garancije na sve spoljašnje motorizovane proizvode. Napokon možete da pretvorite svoj dom u spokojnu i udobnu oazu gde možete da se opustite ili radite bez bespotrebnog preznojavanja ili bacanja para, jer vam ove roletne daju najbolju vrednost za utrošeni novac u celoj VELUX ponudi za spoljnu kontrolu toplote!

Pobedite vrućinu po novim cenama

Da bi u vašem domu bila prijatna temperatura, prvo što morate da uradite jeste da sprečite njegovo pregrevanje. To možete učiniti provetravanjem prostorija u ranim jutarnjim satima ili tokom večeri kada se napolju ohladi vazduh, čime ćete, za početak, sprečiti prodiranje toplote u vaš dom. VELUX Soft spoljašnje roletne su posebno dizajnirane da vaš dom održavaju prijatnim čak i tokom najtoplijih letnjih dana. U pitanju je ozbiljna toplotna zaštita, koja je kompatibilna sa svakim VELUX prozorom, pa tako niko ne mora da trpi vrućine! Da bi vaš dom ostao prijatno mesto, VELUX ovog leta nudi Soft spoljašnje roletne po još boljoj ceni, ali ćete u blagodetima koje ove roletne daju moći da uživate dugi niz godina.

Neuporediva smirenost i savršena unutrašnja klima

Postoje stvari koje više volimo da radimo u mraku – kao što je uživanje u popodnevnom porodičnom bioskopu ili nedeljna prepodnevna dremka na kauču. Sa VELUX Soft spoljašnjim solarnim roletnama možete biti sigurni da vas nijedna neželjena svetlost neće omesti tokom zasluženog odmora. VELUX Soft spoljašnje solarne roletne blokiraju svetlost, stvarajući miran ambijent za opuštanje i punjenje baterija. Tako stvarate sopstveno utočište za odmor tokom cele godine, jer roletne pružaju umerenu izolaciju, tako da će vam pomoći da vaš dom bude udoban i tokom zime.

Veoma jednostavna postavka

Sigurno ste upoznati sa upotrebnom uputstava za sastavljanje, od kojih se pri samoj pomisli sigurno već preznojite. Ali to nije slučaj sa VELUX Soft spoljašnjim roletnama. Sa njihovim jednostavnim procesom ugradnje, postavićete ih očas posla i biti spremni pre nego što Sunce bude u zenitu. Sa VELUX Soft spoljašnjim roletnama možete da se pozdravite sa komplikovanim i mukotrpnim instalacijama i podešavanjima!

Izdrživost koja traje

Kada se Soft spoljašnje roletne postave, ostaće zauvek na vašem krovnom prozoru. VELUX je Soft spoljašnje roletne podvrgao detaljnim ispitivanjima, testirajući ih u ekstremnim vremenskim uslovima kako bi se uverio da mogu da podnesu sve što priroda može da im priredi. Testirane su da izdrže UV i toplotnu degradaciju, deformaciju skupljanja i zakrivljeni izgled – i napravljene da traju najmanje 10 godina!

Možete računati na njihove optimalne performanse tokom cele godine. Napravljene su od super izdržljive, svetlo nepropusne tkanine koja se sastoji od poliestera sa PVC premazom sa obe strane. A rezultat je dugotrajno rešenje, kakvo možda nikada ranije niste iskusili, koje blokira toplotu, svetlost i buku. Osim toga, poliesterska tkanina je ojačana horizontalnim lakiranim aluminijumskim letvicama, što joj daje poboljšanu otpornost na sve vremenske prilike.

Nema više buke koju stvara kiša

Ugodna unutrašnja temperatura i mrak su samo dve stvari koje su vam potrebne za savršeno opuštanje, ali neprijatni spoljašnji zvukovi opet mogu da vam pokvare vreme za odmor. Zvuci kiše, koji su obično umirujući, mogu postati neizdrživi u prostorijama u potkrovljima, ali VELUX Soft spoljašnje roletne su idealni spas za vas! One pomažu u smanjenju buke kišnih kapi koje udaraju u prozorsko staklo, omogućavajući vam da uživate u mirnoj i tihoj atmosferi u zatvorenom prostoru.

Integracija VELUX rešenja za pametne kuće

Potražnja za pametnim kućama je u porastu, i treba da bude: nude pogodno i ekološki prihvatljivo rešenje za udobnost vašeg doma. Zato su VELUX Soft spoljašnje roletne kompatibilne sa VELUX inteligentnim rešenjima za kontrolu kuće, kao što su VELUX App Control i VELUX ACTIVE sa NETATMO. Lako ćete ih integrisati u podešavanje vaše pametne kuće kako biste dobili vrhunsku udobnost i uživali u prednostima roletni na solarni pogon. VELUX ACTIVE sa NETATMO automatski prati kvalitet i temperaturu vazduha i obezbeđuje svežu i zdravu klimu u zatvorenom prostoru. Svaki set VELUX Soft spoljašnjih roletni dolazi sa zidnim prekidačem spremnim za upotrebu, koji vam daje potpunu kontrolu i to samo pomoću jednog dugmeta. Pogodnost i udobnost na najbolji način sa elegantnim, uglađenim dizajnom: istanjeno kućište stvara eleganciju, dok vam pouzdan i tih rad daje osećaj da koristite proizvod visokog kvaliteta svaki put kada otvorite ili zatvorite roletne.

I? Da li ćete se zbog ovogodišnje vremenske prognose preznojavati ili planirate da budete kul?

O kompaniji VELUX Group

VELUX Group već više od 80 godina stvara bolje životno okruženje za ljude širom sveta, pružajući im što više dnevnog svetla i svežeg vazduha zahvaljujući svojim krovnim prozorima. Naš program proizvoda obuhvata krovne prozore i modularne svetlarnike, ukrasne roletne, proizvode za zaklanjanje sunca i spoljašnje roletne, kao i ugradnju i pametna kućna rešenja. Ovi proizvodi pomažu da se obezbedi zdrava i održiva klima u zatvorenom prostoru, kako za rad i učenje, tako i za igru i zadovoljstvo. Radimo globalno – sa prodajnim i proizvodnim operacijama u više od 38 zemalja i sa oko 12.500 zaposlenih širom sveta. VELUX Group je u vlasništvu VKR Holding A/S, ograničene kompanije koja je u potpunom vlasništvu neprofitnih, dobrotvornih fondacija (THE VELUX FOUNDATIONS) i porodice. VKR Holding je 2021. godine imala ukupan prihod od 3,5 milijardi EUR, a THE VELUX FOUNDATIONS su donirale 244 miliona EUR u dobrotvornim donacijama.

Više informacija o kompaniji VELUX Group možete naći na velux.rs

