OTVOREN BANJA LUKA FEST: Marija Šerifović priredila NAJEMOTIVNIJI KONCERT, zvezde zablistale na crvenom tepihu

Marija Šerifović, jedan od najraskošnijih vokala naše scene i jedina srpska pobednica na Evroviziji, priredila je istinski muzički spektakl na otvaranju našeg prestižnog muzičkog festivala Banja Luka Fest, koji i ove godine izaziva ogromnu pažnju publike i celokupne javnosti.

foto: Promo

Kako bi uživali u Marijinom koncertu u Banja Luku su stigle poznato TV lice i književnica Vesna Dedić, ali i svetski top model Danijela Dimitrovska. Marija je na samom početku večeri pozdravila publiku i poželela im veče za pamćenje, a onda izvela pesme u okviru svog koncertnog programa “Druga strana ploče”, ovoga puta u pratnji simfonijskog orkestra. Nizali su se hitovi “Molitva”, “U nedelju”, “Jedan dobar razlog”, “Jedanaest”, a kako koncertni program “Druga strana ploče” podrazumeva i obrade čuvenih hitova, publika u Banja Luci je prvi put mogla da čuje Mariju kako peva “Shallow”, “Je t'aime”, “Shape of my heart”. Ona je odlično komunicirala sa publikom iz prvih redova, ali i sa onima koji nisu bili ispred same bine šetajući i pevajući svima, a na scenu je stigla hodajući crvenim tepihom u stilu holivudskih zvezda i šou programa kakve smo imali prilike da gledamo u izvedbi najvećih svetskih produkcija.

foto: Promo

Ovakvim otvaranjem Banja Luka Fest je pokazao zašto se smatra za jedan od najboljih festivala na našim prostorima, a nakon koncerta Marije Šerifović, publika će u naredne tri večeri slušati koncerte: svetske zvezde world muzike Jasmin Levi, našeg trenutno najuspešnijeg violoniste Nemanje Radulovića i sastava “Double sens”, a za veliko zatvaranje u subotu planiran je koncertni program “Veče za ljubav”, jedinstveni zajednički nastup Nine Badrić i Petra Graša, koji su osim izvođenja svog novog dueta “Nemoj”; spremili još mnogo iznenađenja za publiku.

1 / 6 Foto: Promo

Promo