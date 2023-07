Ekskluzivne cene za Crnu Goru samo u Travellandu! AKCIJA - Plati šest, boravi sedam noći

Crna Gora je uveliko poželela dobrodošlicu srpskim turistima. Jeste li pronašli adekvatan smeštaj? Najtraženiji hoteli na Crnogorskom primorju su na popustu do 10. jula – Ne propustite ekskluzivnu ponudu!

foto: Promo

Turistička agencija “Travelland” pruža najveći izbor hotelskog smeštaja za poznate letnje destinacije, što je slučaj i sa Crnom Gorom. Neki od najpoznatijih hotela u Crnoj Gori imaju akcijske cene sa ograničenim rokom važenja, te preporučujemo da ovakvu priliku u jeku letnje sezone ne ispustite.

Koristite udobnost sopstvenog prevoza i uputite se na more! Za sve uplate aranžmana u celosti do 10.7. ostvarujete dodatni popust na cene!

Ekskluzivne ponude možete pronaći za sledeće hotele u Budvi, Petrovcu, Bjeloj, Čanju, Rafailovićima:

foto: Promo

U samom centru Budve, na oko 50m od plaže prostire se hotelski resort Slovenska Plaža čije su smeštajne jedinice raspoređene u dve kategorije 3* plus i 4* - Hotel Slovenska Plaža 4* i Hotel Slovenska Plaža 3* nude sve što je potrebno za ugodan odmor - od smeštaja i ishrane do rekreacije i zabave. Za sve uplate u celosti do 10. jula ostvarujete dodatni popust od 5%. Pogodnost i za porodice sa decom – za jedno dete do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe, boravak je besplatan.

Slovenska plaža je među prvim dobitnicima u Crnoj Gori Eco label sertifikata, sertifikata Evropske Unije za brigu i očuvanje životne sredine. Slovenska plaža je grad prepun zelenila i cveća, a tu su i restorani, kafei, butici, mini-marketi, galerija, turističke agencije, stomatološke i ambulantne ordinacije, frizerski i kozmetički saloni, sportski tereni, bazeni.

foto: Promo

U neposrednoj blizini turističkog naselja Slovenska plaža, na samo 15 minuta hoda od Starog grada Budva, u raskošnom zelenilu mediteranskog rastinja nlazi se hotel Aleksandar 4*. Aleksandar hotel je kutak za sve one kojima je imperativ kvalitetan godišnji odmor, uz komforan smeštaj, idealne uslove za rekreaciju i dobar program animacije. Za sve uplate u celosti do 10. jula ostvarujete dodatni popust od 5%. Pogodnost i za porodice sa decom – za jedno dete do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe, boravak je besplatan.

Specijalne cene – 7 polupansiona već od 341€, a 10 polupansiona već od 484€.

foto: Promo

AKCIJA 6=7 / GRATIS NOĆ za period od 15.7 do 24.7. Pearl Beach Resort 4* u Čanju će vas potpuno oduševiti.

Gosti Pearl Beach Resorta mogu uživati u zelenim površinama, parkovima, sportsko-rekreativnim terenima, bazenskom kompleksu, mini Aqua Parku, mnogobrojnim barovima, dečijim klubovima i igralištima. Veličina resorta i raznovrsni sadržaji raspoređeni na različitim lokacijama, omogućavaju da gosti sa svojim porodicama uživaju u privatnosti. Resort je pored atraktivne lokacije, usluge, smeštaja, poznat i po ukrštanju vetrova zvanih "Ruža vjetrova", koji pogodno djeluju u lečenju bronhijalnih bolesti, čineći ga unikatnim mestom na crnogorskom primorju. Na raspolaganju je Spa centar sa poluotvorenim bazenom (saune, tursko kupatilo, slana soba), restoran za 600 osoba, dve nove vile sa dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.

Prilaz objektima Hills je od ove sezone moguć i kolima. U periodu boravka od 15.7. do 24.7. jedna noć je GRATIS za sve goste koji se odluče za ovaj hotel. Dostupni su aranžmani na 7 i 10 noćenja uz All inclusive uslugu.

Akciji 6=7 priključuje se i potpuno novi hotel u mestu Rafailovići - Montenegrina Hotel & SPA 4* koji donosi potpuno drugačiji šarm pomešan sa tradicionalnim lokalnim gostoprimstvom i svetskim standardima hotelijerstva. Hotel raspolaže SPA centrom (masaža-ekstra doplata), dečijom igraonicom i igralištem. Udaljen je od peščane plaže svega 50 metara. Za goste koji će doći sopstvenim prevozom, parking je besplatan. Najniža cena aranžmana uz All inclusive uslugu u julu je 719 evra, ali se na ovu cenu dodatno obračunava i jedna noć GRATIS za period boravka od 15.7-24.7.

foto: Promo

Jedan od najtraženijih hotela na Crnogorskom primorju je svakako Hotel Palas 4* u Petrovcu. Ljubazno osoblje, odlična i raznovrsna hrana, mnoštvo sadržaja, udobne i prostrane sobe, blizina mora i plaže, prednosti su ovog hotela. Nalazi se na samoj obali mora, u zaleđu gradske plaže Petrovac i sinonim je za kvalitet i ugodan odmor. Boravak je moguć na 7 i 10 dana. Slobodnih mesta po specijalnim cenama ima već od 11. jula.

foto: Promo

U Bokokotorskom zalivu u mestu Bijela, uz obalu mora, šarmantni Carine Hotel Park Bijela 4* ugostiće svoje posetioce ove letnje sezone. Hotelska ponuda je raznovrsna - uključuje privatnu plažu, zatvoreni bazen i otvoreni bazen sa terasom za sunčanje, sadržaje za sportove na vodi i usluge iznajmljivanje automobila i bicikala. Wi-fi i parking su besplatni za goste hotela. Na cene boravka od 7 ili 10 noćenja uz All inclusive uslugu odobren je popust od čak 30%.

Svi zainteresovani za odmor u Crnoj Gori mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

