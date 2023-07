Leto u julu i avgustu: Za grčke LUX hotele sa 5* Travelland nudi najpovoljnije cene

Grčko more je dovoljan razlog da se u poslednjem momentu odlučite za odlazak na odmor. Ovo su naše preporuke hotelskog smeštaja i to po pristupačnim cenama u visokoj letnjoj sezoni.

HIT PONUDA - POPUST od 40% samo u TRAVELLAND-U! Da li ste već bili na Sitoniji? Ukoliko je odgovor potvrdan, onda sigurno znate da vas očekuju prelepe plaže. A što se tiče smeštaja jedna od redovnih preporuka agencije “Travelland” je hotel AMMOA Luxury Hotel & Spa Resort 5* koji će zadivljujućim sadržajem vaš odmor učiniti nezaboravnim. Harmonično smešten kao oaza za svakog avanturističkog gosta, ovaj raj bez premca na peščanoj plaži Agios Joanis je simbol vrhunskog i prefinjenog gostoprimstva. Objedinjuje najbolje restorane i idilične barove, energičan Fitness & Spa centar koji vode talentovani velnes stručnjaci. Najniža cena boravka na 7 noćenja tokom jula i avgusta je 889 evra.

foto: Promo

Takođe na poluostrvu Kasandra, u blizini mesta Agia Paraskevi dobrodošlicu će vam poželeti ljubazno osoblje novog hotela Ajul Luxury Hotel & Spa Resort 5*, deluxe. Prelepa borova šuma u kombinaciji sa šljunkovitom plažom i prirodnim izvorima mineralne vode učiniće da Ajul Luxury Hotel and Spa Resort postane vaša oaza mira i opuštanja. Hotel se nalazi na 700 metara od plaže. Svakodnevni prevoz od hotela do plaže organizovan je od strane hotela. Uz ultra all inclusive uslugu možete uživati u ovom hotelu po najnižoj ceni od 1259 evra.

foto: Promo

Cronwell Platamon Resort 5* je mesto dobrog porodičnog odmora. Smešten je u živopisnoj oblasti Platamonas, a od Soluna je udaljen jedno 100 km.

Ovo mesto je zaista jedinstveno jer skladna kombinacija planinskog područja i magične obale, idealno okruženje istorijskim znamenitostima kao što su Olimp i drevni dvorac iz 12. veka Platamon, pretvaraju uobičajeni hotel na plaži u istorijski centar. Dokonost u ovom hotelu nije dobrodošla. Kvalifikovani hotelijeri kompanije Cronwell Hotels & Resorts podelili su teritoriju u dve zone: za decu i za odrasle, pa će tako svako imati dovoljno prostora, vremena i aktivnosti za sebe. Usluga u hotelu je all inclusive, a najniža cena boravka na 7 noćenja je 749 evra.

Wellness Santa Hotel & Spa 5* deluxe je namenjen hedonističkom odmoru odraslih osoba. Smešten je odmah pored peščane plaže Aja Trijada. Centar Soluna je udaljen svega 14 km. Ovaj objekat sa pet zvezdica raspolaže bazenom na otvorenom, barom kraj bazena i terasom za sunčanje. Nudi restoran-bar mediteranske kuhinje i spa centar sa bazenom u zatvorenom, saunom i hidromasažnom kadom. Svaki dan možete započeti doručkom na bazi švedskog stola u prostoru za ručavanje. U grčkim i drugim mediteranskim jelima možete uživati u restoranu, iz kojeg se pruža pogled na more. Budite gosti ovog specifičnog hotela - boravak na 7 noći po nanjižoj ceni od 579 evra (polupansionska usluga).

foto: Promo

AKCIJA: Polupansion po ceni noćenja sa doručkom! Ovu sjajnu akciju možete iskoristiti ukoliko se opredelite za hotel Simantro Beach Hotel 5*. Prostire se na zlatno-peščanoj plaži u oblasti Sani, na poluostrvu Kasandra. Okružen je prelepim raznobojnim vrtovima i borovom šumom, što boravak čini prijatnijim. Deo je lanca G-hotela. Najniža cena za 7 noćenja tokom jula i avgusta je 399 evra, a za 10 noćenja 569 evra.

U HIT ponude agencije “Travelland” ubraja se i čuveni Porto Carras Meliton hotel & Spa 5*. Hotel se nalazi na srednjem prstu Halkidikija - Sitonija, udaljen je 2km od Neos Marmarasa. Nalazi se na samoj peščanoj plaži u velikom hotelskom kompleksu smeštenom na četiri i po hiljade hektara i deset kilometara uz more sa mnoštvom plaža i uvala. Najniža cena za 7 polupansiona je 679 evra, a za 10 polupansion je 919 evra po osobi.

foto: Promo

Svi zainteresovani za odmor u Crnoj Gori mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

