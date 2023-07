AJKULA JOJ ODGRIZLA RUKU, PA POSTALA PROFESIONALNA SURFERKA I MAJKA ČETVORO DECE: Evo kako menja pelene i šta joj pada najteže

Od toga da je s 13 godina preživela napad ajkule i ostala bez jedne ruke, do toga da je postala profesionalna surferka i majka četvoro dece, Betanin nepokolebljivi duh i odlučnost zarobili su srca ljudi širom sveta.

Betani Hamilton napad morskog psa doživela je s 13 godina i srećom ga je preživela. Međutim, u okršaju je izgubila levu ruku, koju joj je predator odgrizao odmah ispod ramena. Odmah je odvezena u bolnicu, na putu do koje je izgubila 60 odsto krvi, no, brzom intervencijom lekara, njen život je spasen. U jednom od intervjua nakon nesreće Betani je izjavila kako se odmah nakon napada ajkule osećala normalno, te nije osećala bol od ugriza, iako se na putu do bolnice osećala "tupo".

Uprkos nesreći, Betani je nastavila da se bavi profesionalnim surfovanjem, pa je 2010. godine uvrštena u 20 najboljih ženskih surferki.

Jednom prilikom je ispričala kako doživljava majčinstvo.

"Kad su ovako mali i glave im nisu stabilne, potrebna im je stalna pažnja, nega, promena pelena, smirivanje grčeva, puno sna i naravno osmeha, poljubaca i još mnogo toga", napisala je sportistkinja.

"Koristim stopala za promenu pelena, puno jastuka za dojenje, nosiljku za bebe okom celog dana i nezgodne stilove držanja kako bi bebina glava bila u ispravnom položaju. Ponekad može biti frustrirajuće, ali jednostavno moram da nastavim napred, napravim malo pauze i ostanem pozitivna" napisala je.

Rekla je da joj i pomoć porodice puno znači.

"Zahvalna sam na ovom životu i lepoti majčinstva. Zahvalna sam na svojoj porodici, prijateljima, mužu i dečacima. Zahvalna sam Bogu što ima ovaj lepi izazov i radost", napisala je u jednoj od svojih objava.

