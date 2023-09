SA TRAVELLANDOM NA MORE U SEPTEMBRU! Specijalna ponuda luksuznih grčkih hotela

Čisto more, plaže bez gužvi, niske cene usluga i smeštaja, a kvalitet na istom visokom nivou - jednom rečju, GRČKA. Tačnije, odmor u Grčkoj u septembru. Pitali smo se gde se to najviše putuje kada leto lagano počinje da nas napušta, bar prema kalendaru. Odgovor turističkih radnika je bio jednoglasan. I dalje je Grčka na prvom mestu traženih letnjih destinacija. Posebno kada je reč o aranžmanima uz sopstveni prevoz. Ključno je izabrati hotel koji će prijati vašem senzibilitetu, ali I odgovoriti na sva vaša očekivanja. Ovo su samo neki od hotela iz široke ponude agencije “Travelland” koji bi mogli da vam se dopadnu:

All inclusive uslugu pronaći ćete u hotelu Cronwell Platamon Resort 5*. Smešten je na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria). Hotelski kompleks se prostire na skoro 60.000m2 mediteranskih vrtova. Ovde ćete naći idealno mesto za mir kako biste “napunili baterije” za predstojeću jesen. Najniža cena tokom septembra za boravak na 7 noćenja je 439 evra.

Hotel sa 5 zvedzica koji nudi svojim voljenim gostima bogat izbor izuzetnih usluga i jedinstvenih sadržaja je Ammoa Luxury Hotel & Spa Resort 5* . Harmonično smešten na peščanoj plaži Agios Joanis, hotel predstavlja simbol vrhunskog i prefinjenog gostoprimstva. Vaš odmor do kraja septembra može koštati najmanje 409 evra (boravak na 5 noći).

foto: Promo

Eksluzivne cene za letnji odmor u septembru ima hotel Santa Beach 4*. Najniža je 249 evra po osobi za 5 noćenja. Moguće je aranžman i na 6, 7, 10 noći. Hotel se nalazi na samoj plaži, na 3 minuta hoda od nagrađivane plave zastave Plaža Galaksija, 19km od centra Soluna. Kompletno je renoviran, a sve sobe i apartmani imaju privatne balkone sa prekrasnim pogledom na more.

Još jedan hotelski objekat sa pet zvezdica će učiniti vaš odmor kompletnim i izuzetno prijatnim, U pitanju je Wellness Santa Hotel & Spa 5* deluxe koji je smešten odmah pored peščane plaže Aja Trijada. Centar Soluna je udaljen svega 14 km. Hotel je namenjen hedonističkom odmoru odraslih osoba. Raspolaže bazenom na otvorenom, barom kraj bazena i terasom za sunčanje. Nudi restoran-bar mediteranske kuhinje i spa centar sa bazenom u zatvorenom, saunom i hidromasažnom kadom. Boravak na 5 noći košta 349 evra uz polupansionsku uslugu, a na 7 noći 489 evra po osobi.

foto: Promo

Extra ponudu od 10.09. do kraja oktobra hudi hotel Dion Palace Beauty & Spa 5*. U pitanju je luksuzni hotelski kompleks sagrađen u podnožju legendarne planine Olimp, u blizini drevnog sela Dion. Smešten u veličanstvenim vrtovima savršen je izbor za miran ali i zabavan odmor. Trenutno je na snazi AKCIJA besplatnog smeštaja za dvoje dece – za jedno dete do 12 godina i drugo dete do 6 godina. U septembru je najniža cena boravka 219 evra. Polazaka ima i u oktobru po najnižoj ceni od 209 evra.

foto: Promo

Svi zainteresovani mogu izvršiti rezervacije na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

