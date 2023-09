HONOR V Purse premijerno predstavljen u Kini

Globalni tehnološki lider, kompanija HONOR, predstavila je u Kini HONOR V Purse, svoj novi savitljivi telefon, dizajniran da spoji modu i tehnologiju. Pored upečatljivog izgleda i ekrana koji se savija ka spolja, HONOR V Purse je najtanji savitljivi telefon na svetu, sa svega 4,3 mm debljine kada je rasklopljen i 8,6 mm kada je sklopljen.

HONOR V Purse smo prvi put videli kao koncept uređaj „od telefona do tašne”, kada je premijerno prikazan na IFA sajmu, da bi samo nekoliko nedelja kasnije definisao novu kategoriju uređaja za korisnike koji žele najbolje iz sveta mode i tehnologije.

Pored toga što je najtanji savitljivi telefon na svetu, HONOR V Purse je i prilično lagan za svoju kategoriju, i sa svega 214 grama on razbija predrasude o glomaznim savitljivim telefonima. Sve ovo je moguće pre svega zahvaljujući redizajniranoj šarki sa kompletno novim sistemom mikro opruga i zupčanika napravljenih od specijalnog HONOR čelika koji im omogućava da budu lagane i robusne.

Transformacija HONOR V Purse u vaš modni stav je ono što odvaja ovaj telefon od svega drugog na tržištu. Za to je, pre svega, zaslužan Always On ekran telefona koji može da imitira bilo koji dizajn torbice koji vi želite. Kada to spojite sa velikim izborom izmenjivih lanaca i kaiša, dobijate pametni telefon koji nosite preko vašeg ramena ili u ruci, kao što biste to radili sa elegantnom tašnicom.

Foto studio koji uvek nosite sa sobom

Sa novim 50 MP IMX800 senzorom glavne kamere i velikim sklopivim ekranom, HONOR V Purse vam omogućava da pravite fantastične fotografije i pregledate ih na velikom rasklopljenom, ili malom, sklopljenom ekranu. Tu je i moćna širokougaona makro kamera koja vam omogućava da uronite u mikro svet ili da koristite široku perspektivu zarad dinamičnijih kadrova.

HONOR Image Engine vam omogućava 0.6x, 0.8x, 1x i 1.3x nivoe zuma, kako biste mogli da odaberete savršeni stil portreta. Sa druge strane, AI Skin Color algoritam na HONOR V Purse inteligentno pojačava svetlinu kože i zamućuje pozadinu da bi kreirao bokeh efekat, rekreirajući efekat portreta pravljenog u studijskim uslovima.

Moćni 7,71-inčni ekran

Zvezda HONOR V Purse je svakako veliki moderni 7,71-inčni 2K fleksibilni OLED ekran sa svetlinom od 1.600 nita. Telefon je opremljen anti-reflektivnim slojem koji omogućava da ekran ostane vidljiv i na jako sunčanom danu.

Da bi se osigurala izdržljivost savitljivog ekrana koji se otvara ka spolja, HONOR je dizajnirao višeslojnu zaštitu ekrana za HONOR V Purse. Uređaj je posebno ojačan da izdrži svakodnevno korišćenje, a ekran može da izdrži 200.000 otvaranja i zatvaranja, kao i manje udarce i abrazije. Ovo mu je omogućilo da bude prvi telefon sa ekranom koji se savija ka spolja koji je dobio 5 zvezdica na testu pada i 5 zvezdica otpornosti na udarce ekrana od renomirane vodeće svetske kompanije SGS.

Briga o očima

Pored visoke maksimalne svetline ekrana, HONOR V Purse nije zaboravio na vaše oči. Tako u slabim svetlosnim uslovima svetlina ekrana pada na samo 2 nita, omogućavajući vama i vašim očima da se odmorite. Pored toga, PWM zatamnjivanje ekrana na frekvenciji od 2.160 Hz praktično uklanja neželjeno treperenje, umanjujući štetan uticaj gledanja u ekran uveče i pospešujući lučenje melatonina koji poboljšava vaš san.

Silicijum-karbonska baterija

Još jedna od inovacija HONOR V Purse telefona su i njegove dve silicijum-karbonske baterije koje obezbeđuju ukupno 4.500 mAh kapaciteta za svakodnevne izazove modernog života. Implementacija nove tehnologije niskonaponskog punjenja i redizajnirana integrisana kola ćelija baterije omogućavaju do 360% više napunjenosti u poređenju sa tradicionalnim grafitnim baterijama.

Upravo ove baterije odgovorne su za tanko kućište HONOR V Purse telefona, ali i za 8,7 sati video reprodukcije, 10,6 sati čitanja ili 16 sati slušanja muzike online sa otvorenim velikim ekranom.

Odvojite privatni i poslovni život sa MagicOS 7.2

Parallel Space je zaseban deo telefona osmišljen je tako da zaštiti vaše osetljive podatke, ali i da istovremeno iskoristi sve prednosti sklopive forme ekrana, omogućavajući vam da odvojite osetljive poslovne podatke i aplikacije od ličnih dokumenata i fotografija. Sa Parallel Space imate i mogućnost da istovremeno prikažete oba profila u dva odvojena prozora i da omogućite interakciju između ovih profila.

Pored Parallel Space, novi MagicOS 7.2 donosi nove funkcionalnosti poput AOD dizajna, HONOR Notes, YOYO Suggestions, Magic Ring i mnogih drugih bezbednosnih funkcija. One su usmerene na jednostavno povezivanje sa drugim uređajima i poboljšavanje svakodnevnog korišćenja telefona.

Torbica budućnosti je već tu

Najlakši i najtanji telefon-torbica na svetu, HONOR V Purse je stigao i nudi vam priliku da osetite prednosti budućnosti već danas. Bilo da želite da svi vide vaš stil, ili da uživate u svim prednostima modernog savitljivog telefona, HONOR V Purse nudi sve to, i još malo više.

O HONORU: HONOR je vodeći svetski proizvođač pametnih uređaja. Kroz svoje usluge i proizvode, nastoji da stvori inteligentniji svet za sve i da se zahvaljujući svojim inovacijama pozicionira kao globalni tehnološki brend. Sa primarnim fokusom na istraživanje i razvoj, posvećen je razvoju tehnologije koja omogućava ljudima širom sveta da još više napreduju, pružajući im slobodu da postignu i učine više. Njegov portfolio se sastoji od visokokvalitetnih pametnih telefona, tableta, prenosnih računara i nosivih uređaja koji odgovaraju svakom budžetu. Takođe, ovi uređaji su inovativni, premijum, pouzdani i korisnicima olakšavaju svakodnevicu.

