Sa Travellandom na more u Oktobru! Last minute ponude: Hurgada od 519€, Kipar od 599€, Dubai od 699€

Produžite leto odlaskom na tropske destinacije. Iskoristite specijalne ponude aranžmana za Hurgadu, Dubai i Kipar.

Sa agencijom “Travelland” ljubitelji leta idu tamo gde je ono uvek prisutno. Destinacija koja je inače izuzetno tražena u ovom periodu je sunčana Hurgada. Cene ali inclusive usluge koju obično nude hotelski rizorti u Hurgadi, ne treba da vas brinu. Agencija “Travelland” je pripremila više nego atraktivne ponude avionskih paket aranžmana. Sa avio kompanijom Air Serbia, najniža cena aranžaman na 8 dana/7 noći je 519 evra i odnosi se na polaske 12.10; 15.10; 19.10. Neki od raspoloživih datuma avio polazaka za Hurgadu su: 08.10; 10.10. na 6 noći sa kompanijom Air Cairo po ceni od 540 evra. Za devet noćenja potrebno je izdvojiti 630 evra za aranžman, a za 10 noćenja najmanje 650 evra. Naravno, ovo je cena koja ukjlučuje all inclusive uslugu hotela. Raznovrsna je ponuda hotelskog smeštaja, ali većina hotela ima odličan odnos cena-kvalitet i dobre recenzije putnika.

Kako odoleti i ne uživati u svom tom luksuzu po vrlo povoljnim cenama paket aranžmana. Magičan DUBAI jednostavno nema konkurenciju. Kada je reć o izboru hotela u Dubaiju, agencija “Travelland” izdvaja iz svoje široke ponude neke od najtraženijih. Holiday Inn Express Internet City 3* se nalazi u delu grada pod nazivom Internet City, udaljen je 4km od Dubai Marine. A do plaže Al Sufouh Secret Beach možete i prošetati. U ponudi su aranžmani na 5, 6, 7 i 9 noći po najnižoj ceni od 699 evra za boravak u oktobru. Ekskluzivna cena od 839 evra važi za hotel Media One Hotel 4*. Hotelski shuttle bus besplatno vozi goste do privatnog Peaches & Cream Beach Club-a, koji se nalazi na početku Palme. Ulaz u beach club je besplatan za goste hotela.

Jedan od najtraženijih hotela u Dubaiju je svakako Movenpick Hotel Jumeirah Lakes Towers 5*. Njegova najniža cena za boravak u oktobru je 739 evra po osobi. Hotel se nalazi u oblasti Jumeirah Lake Towers, preko puta Dubai Marine u blizini glavnog puta Sheikh Zayed, na otprilike 600 metara od metro stanice, 3km od šoping centra Dubai Marina Mall. Gosti hotela Movenpick Jumeirah Lakes Towers imaju besplatan povratni šatl bus, nekoliko puta u toku dana, koji ih vozi do privatne plaže Riva Beach, gde dobijaju gratis ležaljke, suncobran i po jedan peškir po osobi.

Amwaj Rotana Jumeirah Beach 5* je kompletno renoviran hotel koji izlazi na čuvenu javnu plažu Jumeira. Ukoliko se opredelite za ovaj hotel, boravak na 5 noći košta od 979 evra u oktobru (u ponudi je aranžman i na 6, 7, 9 noćenja). Polasci za Dubai su svakodnevni, a u snalaženju na destinaciji imate pomoć od strane vodiča na srpskom jeziku.

KIPAR važi za najtoplije ostrvo Mediterana sa oko 340 sunčanih dana godišnje, što ga čini najsunčanijom zemljom u ovom delu sveta. Zašto ne biste oktobarske dane iskoristili za kupanje u moru. Sa velikim zadovoljstvom agencija “Travelland” vodi svoje putnike direktnim letom kompanije Air Serbia i Wizz Air, i to po najnižoj ceni paket aranžmana na 7 noćenja – od 599 evra za polaske 07.10. i 19.10. Ono što je posebno kod aranžmana je izbor hotela koji je agencija napravila. Po potražnji se izdvajaju neki od hotela iz ponude: Adams Beach 5*, PP koji se nalazi na čuvenoj peščanoj Nissi plaži, NissiBlue Beach Resort 5*, PP, Faros Hotel 4* …

Kako slogan agencije poručuje: “Vaše je samo da uživate”, a organizaciju putovanja prepustite profesionalcima u turizmu.

Zainteresovani putnici mogu izvršiti rezervacije mesta na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

