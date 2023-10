OSVANUO PORTRET ZORICE BRUNCLIK: Angažovan umetnik za 100.000! Saša Stošić za Kurir TV: Morao sam nekako doći do nje lično (VIDEO)

Saša Stošić iz Pinosave oduševljen je likom i delom Zorice Brunclik još od svoje sedme godine. Oduševljenje je bilo u tolikoj meri da je angažovao umetnika kako bi napravio portret pevačice na svojoj kući.

Kada je to uradio, ubrzo je postao hit na društvenim mrežama, a vest o Sašinom potezu proširio se regionom.

Saša je za Kurir otkrio odakle datira njegova ljubav prema Zorici Brunclik:

- To je još od detinjstva, imao sam tek sedam godina, kada je jedna njena pesma izašla. Sama pesma mi je ostala u sećanju, ali i njen glas. Na samu ideju sam došao jer slika govori više od reči. Svi su znali da ja volim Zoricu, pa smo išli na ideju da nekako dođem do nje lično. To je mene činilo srećnim.

Potom je otkrio koliko ga je koštalo ovo zadovoljstvo:

- Slika je koštala 120.000 dinara, odnosno 1000 evra. Svakako, u planu je još jedna slika u dnevnom boravku, biće slična ovoj. Ne mogu se odlučiti za jednu pesmu, to su hitovi koji su se izređali, ali neka bude "Ovo malo duše".

