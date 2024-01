"JA SAM OBLAĆEN! POPRSKAN BLATOM KOJE NE MOGU DA PEREM SVAKI ČAS!" Lečić kod Ivana Gajića OTVORIO DUŠU: To je velika STVAR

Da li ste proveli Badnji dan uz omiljene glumce?

Ovog vikenda kod Ivana Gajića u gostima bili su Lidija Vukićević, Nada Blam i Branislav Lečić.

U Novu godinu ekipa emisije „dIvan show“ zakoračila je u punom sjaju!

Za Badnji dan, Lidija Vukićević, Nada Blam i Branislav Lečić prisetili su se odrastanja, poslovnih početaka, odličnih uloga koje su odigrali, a naravno da su pale i koje dosetke i razne anegdote tokom snimanja.

foto: Kurir tv

Nada i Lidija su otkrile kakve su uloge uvek odbijale, Branislav je istakao koji su mu najteži momenti bili u životu a glumci su se odlično snašli u Gajićevim igricama, gde se posebno istakao talenat za crtanjem i pantomimama. Ivanova Magična kutija otkrila je mnoge nepoznate detelja o gostima, neke je čak i zbunila saznanja koja Gajić ima o njima, a dobre atmosfere nije manjkalo.

Lečić je istakao da je "kada dovoljno dugo traješ" u javnom životu ljudi počinju da se interesuju za sve intimne stvari, ali da, sa druge strane, "to postaje atak na privatnost" koju on teško može da objasni.

- Počinjete da budete neka vrsta sredstva, a kao ličnost postajete sredstvo za postizanje ličnih ciljeva - pojasnio je Lečić.

Zato, on upućuje na oprez.

- Nije jednostvano baviti se glumom. Kada je privatni život u pitanju, strašno je kada imate čudne doživljaje. U radikalnom smislu mi se desilo da sam imao prijateljsku vezu, pa sam doživeo to što jesam. Ni jedna žena sa kojom sam bio se nije tako ponašala. Samo one sa kojima nisam bio su imale razloga da takve stvari preduzmu i da nas izblamira - rekao je, objasnivši:

- Strašno me zaboli kada nekome daš dušu, hoćeš da pomogneš, a doživiš nešto sasvim drugo. Šta je važnije u životu nego imati oko sebe ljude koje voliš? Decu svakako voliš, ali zavoleti nekog čoveka koji te razume, to je velika stvar. Možda sam za to imao priliku. Ove dve dame -- rekao je Lečić misleći na prisutne - Moram to da kažem javno, su se ponašale časno, prijateljski i ljudski. Dale su mi podršku i bile su tu kada je trebalo. To ne mogu da zaboravim. To je karakteristika njihovih ličnosti. Svaka im čast - rekao je Lečić.

"Ja sam oblaćen, poprskan blatom koje ne mogu da perem svaki čas", pojasnio je.

- Naravno, ona je tužena i Daniela Šteinfeld ima proces koji će dokazati da je kriva, da je primenila nešto sasvim nepotrebno u svom životu, a to je da optuži nekoga za nešto što se nije desilo.

A to je lažna prijava, to je krivično delo, isto kao i ovo prvo koje ona je pokušala mene da optuži - rekao je i dodao:

Eto, tu se završila priča kojom je jasno da je to lažna, da je to konstrukcija i da ima svoje pozadinske ciljeve, ali odrazila se na moj život jer ja sam oblaćen. Kao da ja ne želim da zaštitim sve žene koje su na bilo koji način nasilno pokoravane ili krojene ili usmeravane u životu.

Ja sam jedan od boraca upravo za to. Ne dozvoljam da se žena vređa ni po kojoj osnovi - istakao je.