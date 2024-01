"KOJEKUDE PO SRBIJI" I TO BAŠ UZ TAMBURAŠE! Pogledajte gde je, gledaoce Kurir televizije, odveo avanturista Vukašin Grozdanić

Pravu prazničnu atmosferu na Kurir televiziji ovog vikenda donelo je i novo izdanje emisije "Kojekude po Srbiji" sa vašim omiljenim avanturistom Vukašinom Grozdanićem.

foto: Kurir tv

Vukašin je odveo gledaoce Kurir televizije na probu i nastup benda "Ladan špricer", a sa svojim sagovornicima otkrio je i kako tambura odoleva pred naletima raznih muzičkih žanrova.

Bilo je reči i o tome zašto često izgleda da je tamburaška muzika u senci trubača, ali i kako izgleda "sukob" tamburaških bandi. Nova epizoda odneće vas i južnije od Dunava u selo Saraorci, gde je neobično da se zvuk tambure uopšte čuje.

- Veoma je važna tambura - kaže Grozdanićev sagovornik.

"Kad Sunce noćas zažmiri, kad krene tiha muzika osmeh će biti dovoljan, da more bude smireno, a vetar bude povoljan..." , čuje se muzika u pozadini.

- Ovde se održava festival muzičkih društava u Vojvodini. To traje već, maltene, pola veka. Okupljaju se amateri iz čitave Vojvodine muzički, ljudi koji igraju, koji sviraju tamburicu, koji pevaju u horovima. Tako da Ruma bude u četiri dana onaj pravi festivalski grad u kojem se smenjuju programi, u kojem se smenjuje ta lepota tih nošnji pristiglih iz raznih delova Vojvodine. A vi znate koliko u Vojvodini ima nacionalnosti, narodnosti. Tako da smo u prilici. A gotovo svake godine uživamo u svemu tome - rekao je i dodao:

03:43 KOJEKUDE PO SRBIJI I TO BAŠ UZ TRUBAČE! Pogledajte gde je gledaoce KURIR TV ovog puta odveo avanturista Vukašin Grozdanić

- Koliko u lepoti šarenila boja, toliko u tim zvucima koje nam ti ljudi pružaju. More da bude smireno. Glavni utisak je da sam se u Vojvodini uglavnom susretao sa dobrim ljudima. Ljudima otvorenog srca i široke duše. Da li je to dala ova ravnica, da li je to dao ovaj prostor, atmosfera koja vlada na ovim prostorima. A interesantno je u toliko više što su to, ljudi različitih nacionalnosti. Dakle, ljudi pristigli iz raznih delova i Evrope i naše bivše zemlje na ove prostore. Da li početkom ovog ili, u stvari, početkom prošlog ili još ranije od nekih vekova. I koji su se ovde tako lepo složili da je to veoma interesantno i može da posluži kao primer suživota ljudi različitih nacija...

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

23:15 KOJEKUDE-S03-EP08-VATROGASCI