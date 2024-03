EVO ZAŠTO NIKO NIJE ZNAO ZA DVE LANETOVE ĆERKE: Komšije za Kurir razvezale jezik: "Mnogo je uložio u ovu kuću..." (FOTO)

Milica Gutović nedavno je objavila snimak u kom tvrdi da je medicinska sestra pred smrt njenog oca uvela dvojicu muškaraca koji nisu bili u srodstvu sa Lanetom.

Prema Miličinoj priči, oni su bili svedoci, zajedno sa medicinskom sestrom, navodnog usmenog zaveštanja kojim se ona i njena sestra Nevena lišavaju nasledstva.

Naša ekipa posetila je i dom Milana Gutovića u prigradskom naselju Kumodraž.

Tamo smo u dvorištu zatekli nekoliko parkiranih luksuznih automobila, a komšinica nam je rekla da njegove sinove nije videla da izlaze iz kuće, od kad se u medijima pojavilo šokantno svedočenje njihove sestre Milice.

- Lanetova deca su dobra deca. Oni žive tu u kući, nastavili su svoj život. Vole te ekstremne sportove, voze ta čuda po kraju. Lane je bio povučen, nije se mnogo družio s nama. Oduvek su bili skladna familija, a poslednje godine je najviše provodio u kontejneru, tu je nalazio mir za sebe. Njegove ćerke nisu dolazile u ovu kuću, jer su one sa njim živele u nekom stanu. Zato mnogi nisu ni znali da one postoje. Ovu kuću je gradio na dedovini, mnogo je uložio u nju. Koliko sam čula, njegova deca će sve ovo rešiti sudskim putem, kako bi se sve to dovelo u red. Sinovima nije prijatno zbog ovog skandala, od kad je priča izašla, nisu izašli iz kuće. Kao da se kriju od svih nas, a posebno medija - rekla nam je komšinica.

