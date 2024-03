NVIDIA tužena zbog kršenja autorskih prava AI: Kompanija obučavala svoju AI platformu nezakonito?

Postaje teško pratiti tužbe za autorska prava protiv generativne veštačke inteligencije, sa novom predloženom grupnom tužbom koja je stigla na sudove prošle nedelje. Ovog puta, autori tuže NVIDIA-u zbog njene AI platforme NeMo, jezičkog modela koji omogućava preduzećima da kreiraju i obučavaju sopstvene chatbotove, izvestio je Ars Technica. Tvrde da ju je kompanija obučila na kontroverznom skupu podataka koji je nezakonito koristio njihove knjige bez pristanka.

Autori Abdi Nazemian, Brajan Kin i Stjuart O'Nan zahtevali su suđenje s porotom i tražili od NVIDIA-e da plati odštetu i uništi sve kopije Books3 skupa podataka koji se koriste za pokretanje NeMo modela velikih jezika (LLM). Oni tvrde da je skup podataka kopirao biblioteku senki pod nazivom Bibliotek koja se sastoji od 196.640 piratskih knjiga.

foto: Shutterstock

„U suštini, NVIDIA je priznala da obučava svoje NeMo Megatron modele na kopiji skupa podataka The Pile“, navodi se u tvrdnji. „Stoga, NVIDIA je takođe nužno obučila svoje NeMo Megatron modele na kopiji Books3, jer je Books3 deo The Pile. Određene knjige koje su napisali tužioci su deo Books3 - uključujući Infringed Vorks i stoga je NVIDIA nužno obučila svoje NeMo Megatron modele na jedan ili više primeraka dela kojima su povređena prava, čime se direktno krše autorska prava tužilaca.

Kao odgovor, NVIDIA je za The Wall Street Journal rekla da „poštuju prava svih kreatora sadržaja i veruju da su kreirali NeMo u potpunom skladu sa zakonom o autorskim pravima“.

foto: Shutterstock

Prošle godine, OpenAI i Microsoft su bili pogođeni tužbom autorskih prava, tvrdeći da su kompanije zarađivale novac od njihovih dela, ali su odbile da ih plate. Slična tužba pokrenuta je ranije ove godine. To je povrh tužbe novinskih organizacija poput The Intercept i RawStory, i naravno, pravnog postupka koji je sve ovo pokrenuo od The New York Timesa.