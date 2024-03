KRITIKOVAO SISTEM, BIO VODITELJ RIJALITIJA "PAROVI" Lane u ulozi voditelja inkasirao više od 300.000 €, mesečno uzimao čak 32.000

Na buru oko nasledstva Milana Laneta Gutovića, stavila je tačku njegova ćerka Milica, koja je i pokrenula celu aferu pre nekoliko dana, kada je u video snimku na Fejsbuku navela da je prevarom ostala bez dinara.

Ona se opet oglasila na istoj društvenoj mreži, pa je otkrila motive izlaska u javnost sa ovom pričom, te se zahvalila svima na podršci.

foto: screenshot Facebbok, Dado Đilas

- Dragi moji prijatelji, pratioci i poštovaoci moga oca Milana Gutovića. Želim svima da vam se zahvalim na velikoj podršci i pomoći koju ste mi ukazali. Moj motiv da sa vama podelim moj problem bio je da dobijem psihološku podršku od dobronamernih stručnih ljudi i kako da zaštitim svoja zakonita nasledna prava. Mnogo ste mi pomogli, a iskreno se nadam da sam i ja pomogla drugim ljudima, da se i oni u budućnosti ne nađu u ovako teškoj situaciji. Još jedanput vam se svima od srca zahvaljujem! - navela je Lanetova ćerka iz prvog braka.

Gutović nije bio samo jedan od najplaćenijih glumaca, on je ozbiljne svote novca zaradio i kao voditelj. U toj ulozi oprobao se dva puta i za to je bio bogato nagrađen visokim honorarima. U pitanju je cifra od skoro 350.000 evra!

foto: Printscreen YT

Pokojni glumac je na tadašnjoj televiziji Fox imao svoj večernji tok-šou "Oralno doba". On se emitovao od novembra 2007. do juna 2008. i to četiri puta nedeljno u udarnom terminu. Kako su mediji tad pisali, to je bio najskuplji televizijski šou-program koji se emitovao u našoj zemlji.

Lanetov honorar je tad iznosio 2.000 evra po emisiji, a kako je mesečno snimano i emitovano 16 emisija, to znači da je Gutović imao mesečnu platu 32.000 evra. Kad se ova cifra pomnoži sa osam meseci, koliko se šou emitovao, dolazi se do cifre od 256.000 evra.

foto: Printscreen/Youtube

Dve godine kasnije, krajem 2010, Milan je bio deo prve sezone rijaliti programa "Parovi". Tamo se takođe oprobao kao voditelj i "gazda" vile, a takmičarima je zadavao zadatke. Pored njega, domaćica je bila i Vanja Kostić, a oni su posle upoznavanja i zajedničke večere "odlazili" u Pariz, a u "svom" domu su ostavljali goste, kojima su preko video-snimaka slali zadatke. Za taj angažman, Lane je dobio honorar od 50.000 evra, dok je nagradni fond za učenike bio pola miliona evra.

Podsetimo, kako smo već pisali, pored Milanove nepokretne i pokretne imovine (kuće na Umki i Kumodražu, vikendice "kontejnera" u Neuzini, motornog čamca i četiri automobila) predmet spora, koje je pokrenula Lanetova ćerka Milica, su i prihodi od autorskih prava glumca, koji nekada idu i do 20.000 evra godišnje.

Lane je odlično zarađivao, a na desetine hiljada evra donirao je crkvama i manastirima, o čemu smo juče pisali.

foto: Kurir, Dado Đilas

