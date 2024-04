Veliki broj poznatih na reviji Marka Fehera

Revijom na 53. Perwoll Fashion Week-u, Marko Feher modni dizajner, poznat po tome što se u kolekcijama bavi društveno odgovornim temama, ali i po saradnji sa brojnim selebritijima (poput Dina Merlina, Marije Šerifović i drugih), ponovo je poslao snažnu poruku po principu Nikad ne reci nikad… i podstakao publiku na razmišljanje. Iz publike ga je bodrila Marija Šerifović, jedna od zvezda sa kojom sarađuje i koja prosto obožava njegov rad.

1 / 23 Foto: Đorđe Tomić

Inspirisan stvarima koje obično izbjegava ili koje mu nisu bliske, te onima koje ga ne bi obično podstakle na kreativnost. Sve ono za šta je do sada rekao da NIKADA NE BIH RADIO, došlo je na red. Prikazana kolekcija je unutrašnja borba i sukob između onoga što želi i onog što izbjegava. U kolekciji su se našli materijali i tehnike sa njegove crne liste tj. sve one stvari od kojih zazire. Poruka da se treba suočiti sa svojim strahovima, skinuti breme koje smo sami sebi nametnuli i Nikada ne bi trebalo reći „ovo nikada ne bih radio...”

Inače, Marko je dobitnik mnogih međunarodnih priznanja za svoj rad, koji izlaže širom sveta, od Vankuvera do Londona, Beograda do Sarajeva, probijajući kreativne granice i pronalazeći put do različitih publika.

