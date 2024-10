Da li znate da vam je potrebno samo 5 minuta da vratite stari sjaj vašim farovima? To nije vreme koliko vam treba do prvog servisa, već je vreme kada nabavite SPREJ ZA SJAJ FAROVA! koliko vam treba da završite posao! Veoma se lako koristi, a dovoljno je samo da sprej isprskate ravnomerno na zamućeni far. To je sve što vam je potrebno da vaš far bude kao nov!