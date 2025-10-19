Slušaj vest

Ovom prilikom Kešelj je prvi put zapevao u javnosti, a nakon što je zapevao uz pesmu "Nije mene dušo ubilo", a Miki Mećava dovršio numeru, bivši košarkaš je rekao:

- Ja nisam imao tonsku probu kao Miki, igram u nefer uslovima. Sa probom pevam i gore od ovoga. Nikada javno nisam pevao, nikada nisam pevao pred više od četvoro ljudi.

Voditeljka Ljiljana Stanišić onda je pokazala svoje umeše sa košarkaškom loptom, pa je i dodala Tomaševiću.

- Moram da priznam da dugo nisam držao loptu u ruci - rekao je Tomašević.

Borković je onda progovorio i o sopstvenom sportskom angažmanu:

- Marko i ja smo imali jedno šutiranje na Sajmu sporta, ja sam pogodio, on nije, pa se naljutio - rekao je uz osmeh Borković.

Tomašević kaže da dok drži loptu dobija mnogo lepih emocija, a onda su bivši košarkaši otkrili da li im nedostaje ovaj sport:

- Nedostaje mi, ali sam shvatio da u nekom trenutku treba da prekinem i da dođu mlađi. Tog trenutka sam prestao o sebi da razmišljam kao o košarkašu, a brzo sam ušao i u neke druge vode i dobio poziciju u Košarkaškom savezu, ostao sam blizu sportu. Sada kroz EXPO uživam pomažući drugima, mlađima, stvarajući ambijent i radeći ono što su radili svi veliki sportski funkcioneri, jer su oni i stvorili ambijent da Jugoslavija, pa i Srbija budu poligon gde se igra najbolja košarka. Trudio sam se da budem njihov naslednik i pronađem sebe u novoj ulozi - kae Tomašević.

Kešelj kaže da je rano završio karijeru, sa 31 godinom:

- To je bila moja odluka. Shvatio sam da sam dostigao vrhunac i nisam hteo da dokazujem ni sebi, ni drugima, koliko dugo mogu da igram. Želeo sam da počnem novo poglavlje i nisam žalio za time. Odluka i jeste i nije bila teška, osetio sam da je vreme za druge prioritete. Došla su deca i želeo sam više vremena sa njima, a ne da idem na utakmice i treninge. Nisam se okretao iza sebe. Ja volim košarku, u porodici mi je košarka i stariji sin mi već trenira, mnogo volim košarku i utakmice, ali sam znao kada treba da stavim tačku - kaže Kešelj.

