U ovonedeljnom izdanju emisije "Pusti brigu", gosti su bili Dušan Borković, profesionalni automobilista, Marko Kešelj i Dejan Tomašević, bivši košarkaši, kao i Miki Mećava, pevač.

Voditeljka Ljiljana Stanišić iznela je pred automobilistu korpu punu igračaka automobila, a on ih je pregledao i pokazao modele koje je vozio i prepoznao, a onda je rekao:

- Voleo bih da vozim avion. Bio sam nekoliko puta u kok-pitu i povremeno mi objašnjavaju. Sve ozbiljne marke automobila sam vozio i imao, ali nikada nisam vozio Keniksega, ali možda ne mogu da stanem u njega. Ipak to su automobili od pet ili šest miliona - kaže Borković.

"IZAĐEM SAV U MASNICAMA I KRVAV" Profesionalni automobilista otkrio realnost ovog zanimanja: Moram da napustim vozilo za osam sekundi

Pevač Miki Mećava rekao je da se uvek pitao kako Borković, kao veoma visok čovek, ulazi u atomobil, a Tomašević je prokomentarisao:

- On ulazi u automobil u etapama, prvo noge, pa trup, pa ruke i glava.

Borković je otkrio i da on prolazi kroz testove koliko brzo ga mogu izvući iz automobila u slučaju nesreće:

- To je najteže. Jedva se upakujem, moram da izađem za osam sekundi. Moram da se odvežem, pogasim sve i istrčim. Obično budem sav u masnicama i krvav - kaže Borković.

Dušan Borković

Na pitanje koliko pobeda na trci zavisi od vozača, a koliko od vozila, automobilista odgovara:

- Mi imamo balans performansa, svi automobili imaju slične performanse da ne bi došlo do toga da pobeda zavisi od ulaganja. Ipak, ima nepravde i politike tu, pa kinezi ulože 100 miliona godišnje i imaju nešto malo više od nas. Ništa od toga ne može da se sazna, jer su to softveri koji prepoznaju koliki je bust, koliki je pritisak turbine, obrtaji... Nas dvadesetoro stignu u istoj sekundi. Ako zakasnite hiljaditi deo, vi izgubite poziciju ili čak dve, tri...

Borković je otkrio i da mu puls skoči svaki put kada oblači odelo za trkanje.

