Beograd će narednih dana postati mesto gde se kroje planovi za jedan od najvećih međunarodnih događaja koji će se održati u ovom delu Evrope. U srpsku prestonicu od 10. do 12. marta stiže oko 500 delegata iz čak 128 zemalja, kako bi učestvovali na Drugom susretu međunarodnih učesnika specijalizovane izložbe Ekspo 2027, ključnom operativnom sastanku u pripremi ove globalne manifestacije.

U praksi, to znači da će se tokom tri dana na jednom mestu naći ministri, državni sekretari, ambasadori i direktori nacionalnih institucija zaduženih za ekonomiju, trgovinu, inovacije, turizam, kulturu i sport. Po strukturi i nivou učesnika, reč je o jednom od najvećih međunarodnih skupova koji se trenutno organizuju u Srbiji – ali i o događaju koji jasno pokazuje razmere interesovanja za Ekspo 2027. Ako pokušamo da pronađemo istorijsku paralelu, ona nije daleko. Setimo se obeležavanja 60 godina Pokreta nesvrstanih zemalja, koje je u Beogradu održano 11. i 12. oktobra 2021. godine. Tada je srpska prestonica ugostila više od 105 delegacija i predstavnike devet međunarodnih organizacija, u jednom od najvećih diplomatskih okupljanja u novijoj istoriji zemlje.

Po broju učesnika, međutim, predstojeći susret međunarodnih učesnika Ekspa tu lestvicu podiže još više. To govori mnogo o jednoj stvari: Ekspo 2027 više nije projekat o kojem se govori u budućem vremenu. On je već sada proces koji okuplja svet. Tokom trodnevnog sastanka u Beogradu biće predstavljeni dalji planovi razvoja Ekspo kompleksa, programski koncept izložbe, ali i ključni logistički i organizacioni detalji koji će odrediti naredne faze priprema. Specijalizovana izložba biće održana pod temom „Igra(ј) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“, idejom koja spaja univerzalne jezike sporta, kulture i kreativnosti. Ambicija organizatora je da Ekspo 2027 postane prostor u kome se kroz igru, umetnost, inovacije i tehnologiju povezuju ljudi, ideje i različite kulture iz celog sveta. Ovaj susret nastavlja proces započet prošle godine, kada je u Beogradu održan Prvi susret za planiranje međunarodnog učešća (IPM 1). Tada je srpska prestonica ugostila predstavnike čak 154 zemlje i više od 500 delegata, čime je već u ranoj fazi priprema potvrđen snažan međunarodni interes za učešće na Ekspu 2027. Sam događaj ima i širi istorijski značaj. Ekspo 2027 biće prva međunarodna izložba ovog tipa ikada organizovana u regionu Zapadnog Balkana, čime se Srbija svrstava u mali krug zemalja koje su imale priliku da budu domaćini jedne od najprestižnijih globalnih manifestacija.

Foto: Kurir/Ž. M

Master plan Ekspo 2027 zasnovan je na principu potpunog nasleđa (100% legacy). To znači da infrastruktura i objekti koji se grade za potrebe izložbe neće biti privremeni, već će nastaviti da žive i nakon njenog završetka. Savremena arhitektonska i urbanistička rešenja imaju za cilj da postave nove standarde u organizaciji velikih međunarodnih događaja, posebno u oblastima održivosti, funkcionalnosti i dugoročne upotrebe prostora.