Proleće u prestonici ove godine biće u znaku svetskog spektakla koji pomera granice ljudskih mogućnosti Najčuveniji cirkus na planeti, Cirque du Soleil, stiže u Beogradsku arenu od 7. do 10. maja sa svojim proslavljenim šouom „OVO“, a za sve ljubitelje vrhunske zabave stižu fantastične praznične pogodnosti.

Specijalna uskršnja akcija „Plati 4 kupi 3“,koja važi za ulaznice kategorija tribina 5 i 6, omogućava posetiocima da obezbede svoje mesto po povoljnijim uslovima i podele ovo nezaboravno iskustvo sa porodicom i prijateljima. Predstava „OVO“ (što na portugalskom jeziku znači „jaje“) predstavlja erupciju boja, energije i emocija. Domaća publika će po prvi put imati priliku da zaroni u neverovatan mikrokosmos kroz nastupe čak 53 umetnika iz 25 zemalja. Ovi „gospodari gravitacije“ prirediće akrobacije koje prkose zakonima fizike, brišući granicu između vrhunskog plesa, cirkuske veštine i čistog adrenalina.

Raspored predstava: 7. maj - 20:00

8. maj - 20:00

9. maj - 16:00 i 20:00

10. maj - 13:00 i 17:00 Ulaznice su dostupne na www.cirquedusoleil.com/OVO, putem sajta eFinity, eFinity aplikaciji i na svim Efinity i Moj Kiosk prodajnim mestima, uključujući blagajne Beogradske Arene, Doma omladine i Sava Centra. Rezervacija i plaćanje putem eFinity aplikacije i Moj Kiosk prodajnih mesta su takođe dostupni. Od svoje premijere 2009. godine, predstava „OVO“ je obišla više od 40 zemalja i osvojila preko 10 miliona gledalaca, potvrđujući status Cirque du Soleil kao globalnog lidera u izvođačkoj umetnosti uživo. Kompanija, osnovana 1984. u Kanadi, inspirisala je više od 400 miliona ljudi na šest kontinenata i danas zapošljava više od 4.000 ljudi, uključujući 1.200 umetnika iz 80 zemalja, stalno pomerajući granice savremene zabave kroz umetnost, inovaciju i magiju.

