Legendarno ime jugoslovenske auto-industrije ponovo je u centru pažnje. Novi Yugo, projekat koji predvodi srpski preduzetnik Aleksandar Bjelić, sve ozbiljnije se pominje u evropskim automobilskim krugovima, a najnoviji detalji o ceni, pogonu i planiranom prototipu privukli su pažnju nemačkih i austrijskih medija.

Yugo, automobil koji je decenijama bio mnogo više od prevoznog sredstva, mogao bi da dobije potpuno novo poglavlje. Posle rendera i dizajnerskih najava koje su prošle godine pokrenule lavinu komentara, sada se sve više govori o konkretnijem konceptu: malom, pristupačnom automobilu, zamišljenom za kupce kojima nije potreban luksuz na točkovima, već jednostavno, efikasno i upotrebljivo vozilo.

Iza ideje o povratku najpoznatijeg jugoslovenskog automobila stoji Aleksandar Bjelić, srpski preduzetnik iz Nemačke i vlasnik prava na ime Yugo. Njegova namera nije samo da oživi nostalgiju, već da brend postavi u potpuno savremen kontekst — kao odgovor na sve skuplje automobile i sve komplikovanije tehnologije koje prosečnom kupcu često postaju nedostupne.

Cena koja bi mogla da promeni igru

Jedan od detalja koji je izazvao najviše pažnje jeste planirana cena. Prema najavama koje prenose evropski automobilski mediji, cilj je da novi Yugo košta oko 12.000 evra, što bi ga, ukoliko projekat zaista dođe do tržišta, svrstalo među najpristupačnije nove automobile u Evropi.

Ipak, važno je naglasiti da je za sada reč o ciljanoj, a ne konačno potvrđenoj tržišnoj ceni. Mnogo toga će zavisiti od mesta proizvodnje, dobavljača, tehnologije i toga da li će projekat prerasti iz prototipa u serijski model.

Neće biti klasičan benzinac, ali ni običan električni auto

Najzanimljiviji deo priče krije se ispod haube. Prema najnovijim najavama, novi Yugo neće biti zamišljen kao klasičan benzinac, ali ni kao potpuno električni automobil koji zahteva redovno punjenje na kabl.

Plan je da dobije hibridni pogon sa tehnologijom produživača dometa, poznatijom kao range-extender. To znači da bi motor sa unutrašnjim sagorevanjem imao ulogu generatora koji proizvodi električnu energiju, dok bi se automobil oslanjao na električni pogon. Sistem, prema najavama, ne bi zahtevao eksterno punjenje, a trebalo bi da podržava različite vrste goriva.

Posebno je odjeknula najavljena potrošnja: u idealnim uslovima pominje se svega 2,2 litra na 100 kilometara. Upravo taj podatak privukao je pažnju zapadnih medija, jer se uklapa u ideju malog, štedljivog i praktičnog automobila za svakodnevnu vožnju.

Dizajn koji se oslanja na prošlost, ali ne živi u njoj

Novi Yugo neće pokušati da bude puka kopija starog modela. Prema dosadašnjim prikazima i najavama, zamišljen je kao kompaktni hečbek sa troja vrata, oštrijim linijama i sportskijim stavom.

Dizajnerski pravac potpisuje Darko Marčeta, dizajner iz Srbije, a ranije predstavljeni koncept privukao je pažnju upravo zato što uspeva da zadrži prepoznatljiv duh starog Juga, ali bez osećaja da je reč o retro igrački.

Prototip se očekuje na EXPO 2027 u Beogradu

Prema ranijim najavama, prvi funkcionalni prototip obnovljenog Yuga trebalo bi da bude predstavljen 2027. godine na specijalizovanoj izložbi EXPO u Beogradu. Najavljeno je da bi to trebalo da bude vozilo u voznom stanju, što bi predstavljalo važan korak od dizajnerske ideje ka konkretnom automobilu.

Ipak, još uvek nema konačnog odgovora na pitanje koje najviše zanima javnost: da li će novi Yugo zaista stići do serijske proizvodnje i gde bi se sklapao.

