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Kineski proizvođači električnih automobilaviše se ne oslanjaju samo na nižu cenu. Analize pokazuju da je njihova najveća prednost u načinu proizvodnje, baterijama i organizaciji celog sistema.

Kineski automobili dugo su na evropskom tržištu imali reputaciju jeftinije alternative, često praćenu sumnjom u kvalitet, trajnost i tehnologiju. Međutim, ta slika se poslednjih godina dramatično promenila, posebno kada je reč o električnim vozilima.

Danas kineski proizvođači više ne pokušavaju da osvoje kupce samo povoljnijom cenom. Njihova prednost sve više leži u tome kako su automobili projektovani, koliko delova sami proizvode i koliko efikasno kontrolišu ceo lanac proizvodnje.

To se najbolje vidi kada stručnjaci rastave jedan moderan električni automobil iz Kine i uporede ga sa modelima tradicionalnih proizvođača iz Evrope. Razlika, kako pokazuju analize, nije samo u ceni na papiru, već u samoj konstrukciji vozila.

Rastavljanje otkrilo prednost

Jednu od najzanimljivijih analiza uradio je UBS Research, koji je detaljno rastavio i proučio kineski električni model BYD Seal. Reč je o limuzini koja direktno cilja masovni segment tržišta, odnosno kupce koji žele moderan električni automobil, ali ne po ceni luksuznog vozila.

BYD Seal Foto: Alexandre Prevot / Alamy / Profimedia

BYD Seal se pokazao kao veoma konkurentan automobil u odnosu na električne modele tradicionalnih proizvođača. Stručnjaci su posebno istakli visok stepen vertikalne integracije, što znači da proizvođač veliki deo ključnih komponenti razvija i proizvodi sam, umesto da zavisi od velikog broja spoljnih dobavljača.

U praksi, to znači manju zavisnost od dobavljača, bolju kontrolu troškova i brže prilagođavanje tržištu. Upravo to je jedna od stvari koja evropskim proizvođačima pravi ozbiljan problem.

Nije samo jeftiniji

Foto: BYD

Kod kineskih električnih automobila često se sve svodi na cenu, ali ona nije jedino objašnjenje. UBS je naveo da BYD koristi prednost u baterijskim ćelijama, pogonskom sklopu, elektronici i integraciji vozila, što mu omogućava da bude konkurentan u odnosu na takozvane tradicionalne proizvođače.

Drugim rečima, kineski električni automobili nisu jeftiniji samo zato što se proizvode u Kini. Oni su često drugačije osmišljeni od početka. Manje je komplikovanih rešenja, više komponenti dolazi iz sopstvene proizvodnje, a isti ili slični delovi koriste se kroz više modela.

Za kupca se ta razlika možda ne vidi na prvi pogled. Međutim, za inženjere koji rastave automobil, ona postaje jasna odmah.

Baterija je ključ

Električni automobil na punjaču tokom testa izdržljivosti baterije Foto: Scharfsinn / Alamy / Profimedia

Jedna od najvećih prednosti kineskih proizvođača je baterija. BYD je, pre nego što je postao jedan od najpoznatijih proizvođača električnih automobila, godinama razvijao baterijsku tehnologiju. Zato danas ima prednost koju evropski brendovi ne mogu lako da nadoknade.

Kineski proizvođači se u velikoj meri oslanjaju na LFP baterije, koje su po pravilu jeftinije za proizvodnju od pojedinih skupljih baterijskih rešenja. One možda ne nude uvek isti odnos mase i dometa kao skuplje hemije, ali su dovoljno izdržljive, stabilne i povoljnije za masovnu proizvodnju.

To je važna stavka, jer je baterija jedan od najskupljih delova električnog automobila. Ko kontroliše bateriju, kontroliše i veliki deo cene gotovog vozila.

Evropa pod pritiskom

BYD Atto 3 električni automobil Foto: rapisan sawangphon / Alamy / Profimedia

Evropski proizvođači decenijama su gradili reputaciju na kvalitetu, dizajnu, bezbednosti i tradiciji. Međutim, prelazak na električne automobile promenio je pravila igre. Kod električnih vozila više nije presudno samo iskustvo u proizvodnji motora sa unutrašnjim sagorevanjem, već softver, baterija, elektronika i efikasnost proizvodnje.

Zbog toga kineski proizvođači u Evropi više nisu samo egzotična pojava. Oni dolaze sa automobilima koji su tehnološki sve zreliji, dobro opremljeni i cenovno veoma ozbiljni konkurenti.

BYD na izvoznim tržištima često prodaje automobile po znatno višim cenama nego u Kini, ali i dalje ostaje konkurentan. To pokazuje da kineski proizvođači ne pokušavaju uvek da ruše cenu po svaku cenu, već da iskoriste proizvodnu prednost za veću zaradu.

BYD Atto 3 električni automobil Foto: Zoltan Bagosi / Alamy / Profimedia

Carine ne rešavaju sve

Evropska unija je, zbog pritiska kineskih električnih vozila, uvela dodatne kompenzacione carine na baterijska električna vozila proizvedena u Kini. Prema podacima Evropske komisije, mere se primenjuju od 30. oktobra 2024. godine, a za BYD iznose 17 odsto, za Geely 18,8 odsto, dok je za SAIC stopa 35,3 odsto.

Ipak, carine ne rešavaju osnovni problem evropske auto-industrije. One mogu da uspore prodor kineskih modela, ali ne mogu same da izbrišu razliku u proizvodnim troškovima, baterijskoj tehnologiji i organizaciji proizvodnje.

Kineski proizvođači već najavljuju ili planiraju proizvodnju u Evropi, čime bi deo pritiska zbog carina mogao da se ublaži. BYD je najavljivao ambicije za rast prodaje van Kine i lokalno sklapanje vozila kao jedan od načina za prevazilaženje trgovinskih prepreka.

Kineski električni automobil Foto: Mark Andrews / Alamy / Profimedia

Razlika se vidi u sistemu

Najveća razlika između kineskog i evropskog pristupa nije samo u jednom delu automobila. Ona je u celom sistemu.

Kineski proizvođači brže uvode nove modele, bolje koriste zajedničke komponente, više ulažu u baterije i softver, a proizvodnju organizuju tako da se troškovi drže pod kontrolom. Evropski proizvođači, sa druge strane, moraju da menjaju decenijama građen sistem, dobavljačke lance i proizvodne navike.

Zato se i kaže da razlika postaje vidljiva čim inženjeri detaljno pogledaju automobil. Kineski električni modeli nisu više samo jeftina alternativa. Oni su dokaz da se automobilska industrija promenila, a da se najveća bitka više ne vodi samo na putu, već u fabrici, softveru i bateriji.

Za evropske proizvođače to je ozbiljno upozorenje. Kupci možda i dalje veruju poznatim značkama na haubi, ali električna era sve više pokazuje da prednost ima onaj ko brže, jednostavnije i jeftinije može da napravi dobar automobil.

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