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Visoke temperature mogu ozbiljno da opterete automobil, posebno tokom dužih putovanja. Ipak, podaci nemačkog auto-kluba ADAC pokazuju da klima-uređaj nije najčešći razlog zbog kojeg vozači leti ostaju na putu.

Više od 40 odsto letnjih intervencija povezano je sa 12-voltnim akumulatorom. Ovaj problem ne pogađa samo automobile sa benzinskim i dizel motorima, već i električna vozila, koja takođe imaju malu bateriju za napajanje osnovnih sistema.

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Tokom junskog toplotnog talasa, kada su temperature prelazile 30 stepeni, broj kvarova automobila u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija porastao je za oko 20 odsto, saopštio je ADAC.

Akumulator strada i leti

Većina vozača probleme sa akumulatorom povezuje sa hladnim zimskim jutrima, ali ni velika vrućina mu ne prija. Visoka temperatura ubrzava hemijske procese u bateriji i može dodatno da oslabi akumulator koji je već pri kraju radnog veka.

Automobil zato jednog dana može da radi bez ikakvih problema, a već sledećeg da ne uspe da se pokrene nakon nekoliko sati provedenih na suncu.

Muškarac vadi akumulator iz automobila
Zašto se akumulator brže prazni zimi? Foto: Shutterstock

Prvi znaci upozorenja mogu biti:

  • sporije pokretanje motora
  • slabija ili treperava svetla
  • povremeno pojavljivanje upozorenja na instrument-tabli
  • problemi sa električnim uređajima u automobilu

Klima nije najveći problem

Na drugom mestu nalaze se kvarovi motora i sistema za upravljanje njegovim radom, koji čine približno četvrtinu letnjih intervencija.

Problemi sa hlađenjem motora, grejanjem i klimatizacijom odgovorni su za oko 13 odsto kvarova. Iako nisu na vrhu liste, tokom leta javljaju se približno dvostruko češće nego u ostatku godine.

Kompresor klime na velikim vrućinama radi pod znatno većim opterećenjem, posebno kada je uređaj satima uključen tokom putovanja. Ukoliko je dotrajao, može da se pregreje i otkaže.

klima uređaj, automobil, auto
Foto: Piotr Adamowicz / Alamy / Profimedia

Oštećen hladnjak, napuklo crevo, neispravan ventilator ili istrošen pogonski remen mogu da izazovu još ozbiljniji problem – pregrevanje motora.

Šta pregledati pre putovanja?

ADAC savetuje vozačima, a naročito vlasnicima starijih automobila, da pre dužeg letnjeg puta provere:

  • stanje 12-voltnog akumulatora
  • nivo rashladne tečnosti
  • nivo i starost motornog ulja
  • ispravnost klima-uređaja
  • pogonske remene i creva
  • pritisak i stanje pneumatika

Filter kabine trebalo bi menjati jednom godišnje, dok klima-uređaj treba pregledati kada slabije hladi, proizvodi neprijatan miris ili neuobičajene zvuke. ADAC preporučuje da se prilikom zamene filtera očiste i njegovo kućište i isparivač, jer se na tim mestima mogu zadržavati nečistoće, bakterije i gljivice.

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