Vozači misle da klima najčešće strada tokom paklenih vrućina, ali ovaj kvar je daleko češći
Visoke temperature mogu ozbiljno da opterete automobil, posebno tokom dužih putovanja. Ipak, podaci nemačkog auto-kluba ADAC pokazuju da klima-uređaj nije najčešći razlog zbog kojeg vozači leti ostaju na putu.
Više od 40 odsto letnjih intervencija povezano je sa 12-voltnim akumulatorom. Ovaj problem ne pogađa samo automobile sa benzinskim i dizel motorima, već i električna vozila, koja takođe imaju malu bateriju za napajanje osnovnih sistema.
Tokom junskog toplotnog talasa, kada su temperature prelazile 30 stepeni, broj kvarova automobila u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija porastao je za oko 20 odsto, saopštio je ADAC.
Akumulator strada i leti
Većina vozača probleme sa akumulatorom povezuje sa hladnim zimskim jutrima, ali ni velika vrućina mu ne prija. Visoka temperatura ubrzava hemijske procese u bateriji i može dodatno da oslabi akumulator koji je već pri kraju radnog veka.
Automobil zato jednog dana može da radi bez ikakvih problema, a već sledećeg da ne uspe da se pokrene nakon nekoliko sati provedenih na suncu.
Prvi znaci upozorenja mogu biti:
- sporije pokretanje motora
- slabija ili treperava svetla
- povremeno pojavljivanje upozorenja na instrument-tabli
- problemi sa električnim uređajima u automobilu
Klima nije najveći problem
Na drugom mestu nalaze se kvarovi motora i sistema za upravljanje njegovim radom, koji čine približno četvrtinu letnjih intervencija.
Problemi sa hlađenjem motora, grejanjem i klimatizacijom odgovorni su za oko 13 odsto kvarova. Iako nisu na vrhu liste, tokom leta javljaju se približno dvostruko češće nego u ostatku godine.
Kompresor klime na velikim vrućinama radi pod znatno većim opterećenjem, posebno kada je uređaj satima uključen tokom putovanja. Ukoliko je dotrajao, može da se pregreje i otkaže.
Oštećen hladnjak, napuklo crevo, neispravan ventilator ili istrošen pogonski remen mogu da izazovu još ozbiljniji problem – pregrevanje motora.
Šta pregledati pre putovanja?
ADAC savetuje vozačima, a naročito vlasnicima starijih automobila, da pre dužeg letnjeg puta provere:
- stanje 12-voltnog akumulatora
- nivo rashladne tečnosti
- nivo i starost motornog ulja
- ispravnost klima-uređaja
- pogonske remene i creva
- pritisak i stanje pneumatika
Filter kabine trebalo bi menjati jednom godišnje, dok klima-uređaj treba pregledati kada slabije hladi, proizvodi neprijatan miris ili neuobičajene zvuke. ADAC preporučuje da se prilikom zamene filtera očiste i njegovo kućište i isparivač, jer se na tim mestima mogu zadržavati nečistoće, bakterije i gljivice.
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