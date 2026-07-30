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Visoke letnje temperature koje ovih dana pogađaju Srbiju ne predstavljaju opasnost samo za vozače, već i za predmete koje mnogi svakodnevno ostavljaju u automobilu.

Kada je vozilo parkirano na suncu, temperatura u kabini može za kratko vreme da pređe 60 stepeni Celzijusa, čak i ako je napolju oko 35 stepeni.

Zbog toga stručnjaci upozoravaju da određene stvari nikako ne bi trebalo ostavljati u automobilu, jer mogu da izgube svoju funkciju, oštete unutrašnjost vozila ili čak povećaju rizik od požara.

Flašica vode

Mnogi vozači u automobilu uvek imaju flašicu vode, posebno tokom leta. Međutim, ako plastična flaša satima stoji na direktnom suncu, visoka temperatura može da utiče na plastiku, zbog čega se ne preporučuje da se takva voda kasnije pije.

Postoji i još jedan rizik. Ako je providna flaša ostavljena na mestu gde sunčevi zraci prolaze kroz staklo, u određenim uslovima može da deluje poput lupe i usmeri svetlost na sedište ili tepih, što u ekstremnim slučajevima može povećati rizik od zapaljenja.

Foto: Profimedia

Krema za sunčanje

Krema za sunčanje je neophodna tokom leta, ali nije dobro mesto za njeno čuvanje automobil koji stoji na suncu. Visoka temperatura povećava pritisak u plastičnoj ambalaži, pa može da dođe do curenja ili čak pucanja pakovanja. Ako se to dogodi, unutrašnjost automobila može biti veoma teško očistiti.

Pored toga, pregrevanje može da umanji efikasnost zaštitnih sastojaka, pa krema više neće pružati zaštitu koju proizvođač garantuje.

Lekovi

Brojni lekovi, uključujući sredstva protiv bolova poput paracetamola i ibuprofena, osetljivi su na visoke temperature.

Iako tablete spolja mogu izgledati potpuno isto, dugotrajno izlaganje vrućini može da promeni njihovu efikasnost. Zbog toga je važno proveriti uputstvo proizvođača, gde je navedena maksimalna temperatura na kojoj lek može bezbedno da se čuva.

Ako ste lekove satima držali u pregrejanom automobilu, stručnjaci savetuju oprez prilikom njihove upotrebe.

Elektronski uređaji sa baterijama

Mobilni telefoni, laptopovi, fotoaparati, bežične slušalice, power bank uređaji i drugi elektronski uređaji sa litijum-jonskim baterijama ne podnose ekstremne temperature.

Osim što se baterija mnogo brže prazni i trajno gubi kapacitet, u ekstremnim slučajevima može doći do pregrevanja, deformacije baterije ili njenog otkazivanja. Zbog toga proizvođači uglavnom preporučuju da se ovakvi uređaji ne ostavljaju u automobilu kada je napolju velika vrućina.

Tokom letnjih dana najbolje je iz vozila izneti sve što je osetljivo na visoke temperature. Tako ćete sačuvati i svoje stvari i unutrašnjost automobila, a ujedno smanjiti rizik od neželjenih kvarova i potencijalno opasnih situacija.

Kurir/ Večernje novosti