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Na potrošnju goriva ne utiču samo model automobila i snaga motora, već i način na koji vozimo. Naglo ubrzavanje, kasno kočenje, pogrešan stepen prenosa i nedovoljno napumpane gume mogu znatno da povećaju troškove, čak i kada je vozilo potpuno ispravno.

Jedna od najskupljih navika jeste brza vožnja. Prema podacima Evropskog veća za bezbednost saobraćaja, automobil pri brzini od 130 kilometara na sat može da potroši oko 30 odsto više goriva nego kada se kreće konstantnom brzinom od 90 kilometara na sat.

Brža vožnja, veća potrošnja

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Razlika se primećuje i pri nešto nižim brzinama. Podaci Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj pokazuju da vožnja od 90 kilometara na sat troši približno 23 odsto manje goriva nego kretanje brzinom od 110 kilometara na sat.

Najpovoljnija potrošnja uglavnom se postiže kada automobil održava ravnomeran tempo između 50 i 80 kilometara na sat, bez čestog ubrzavanja i usporavanja.

Na dužim putovanjima sporija vožnja može da produži put za nekoliko minuta, ali istovremeno smanjuje potrošnju i potrebu za češćim odlascima na benzinsku pumpu.

Važan je stepen prenosa

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Neodgovarajući stepen prenosa dodatno opterećuje motor. Nemačka organizacija TÜV Süd navodi da vožnja u drugoj umesto u četvrtoj brzini pri 50 kilometara na sat može da poveća potrošnju čak za 50 odsto.

Vozačima automobila sa ručnim menjačem savetuje se da u viši stepen prenosa prelaze već pri približno 2.000 obrtaja u minuti, pod uslovom da motor radi mirno i bez naprezanja.

I mala odstupanja u pritisku pneumatika mogu da se odraze na račun za gorivo. Ako su gume napumpane samo 0,2 bara ispod preporučene vrednosti, potrošnja može da poraste do deset odsto.

Pritisak bi zato trebalo redovno proveravati, naročito pre dužeg puta i kada je automobil opterećen. Preporučene vrednosti najčešće su navedene na nalepnici sa unutrašnje strane vozačevih vrata ili poklopca rezervoara.

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Izbacite nepotreban teret

Dodatnih 100 kilograma u automobilu povećava prosečnu potrošnju za oko 0,3 litra na 100 kilometara. Zbog toga iz prtljažnika treba ukloniti sve stvari koje se ne koriste redovno.

Krovni nosači i koferi takođe povećavaju otpor vazduha, posebno pri većim brzinama. Kada vam nisu potrebni, najbolje je da ih skinete.

Iskoristite inerciju

Ekonomična vožnja podrazumeva i pravovremeno praćenje situacije na putu. Ako na vreme primetite crveno svetlo, kolonu ili usporavanje saobraćaja, podignite nogu sa papučice gasa i pustite automobil da postepeno izgubi brzinu.

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