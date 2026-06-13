Recept za jeftiniju vožnju tokom leta: Uštedite i 15 litara mesečno uz ovih 7 trikova
S obzirom na to da su cene goriva stavka koja najviše opterećuje budžet svakog vozača, a letnje temperature često prelaze i 35 stepeni, vožnja u gradskoj gužvi postaje pravi izazov, jer klima, vreo asfalt i neprestano "stani-kreni" mogu podići potrošnju i za 20 do 30 procenata.
Ipak, uz nekoliko pametnih poteza, vaš rezervoar se ne mora baš tako brzo prazniti. Ovo su saveti jeftiniju vožnju ovog leta.
Klima ili otvoreni prozori: Šta više troši?
Najveća dilema je - klima ili otvoreni prozori? Odgovor zavisi isključivo od brzine kojom se krećete. Kada jedva da možete voziti 50 km/h otvaranje prozora je ekonomičnije. Klime pri malim brzinama najviše opterećuju motor i podižu potrošnju.
Sasvim drugo je na auto-putu ili brzim saobraćajnicama. Tamo obavezno zatvorite prozore i upalite klimu. Otvoreni prozori pri velikim brzinama kvare aerodinamiku vozila, stvarajući ogroman otpor koji troši više goriva nego kompresor klime.
Ali pre nego što krenete, otvorite sva vrata na minut da vreo vazduh izađe. Tako će klima brže rashladiti kabinu i ranije smanjiti intenzitet rada.
Potrošnja goriva u gradu
U većim gradovima poput Beograda, gde vas semafor čeka na svakih 200 metara, agresivno ubrzavanje je najbrži put do praznog rezervoara. Zato kada ugledate crveno svetlo u daljini, skinite nogu sa gasa. Dok se auto kreće u brzini bez dodavanja gasa, savremeni motori praktično ne troše ni kap goriva (tzv. cut-off režim).
I ne krećite naglo na zeleno, jer tada vozilo "srče" gorivo. Težite tome da ubrzavate lagano i prelazite u viši stepen prenosa čim obrtaji to dozvole. Kod dizelaša je to na oko 1.800 do 2.000, a kod benzinaca na 2.200 do 2.500 obrtaja.
Vodite računa i o pritisku u gumama. Leti on menja zbog toplote. Mnogi vozači zaboravljaju da guma koja je samo 0,3 bara ispod propisanog nivoa povećava otpor kotrljanja, a samim tim i potrošnju za oko 3%. Redovno proveravajte pritisak, isključivo na hladnim gumama, jer osim uštede, to direktno utiče i na bezbednost kočenja.
Vožnja u špicu
Ispraznite gepek od neptrebnih stvari. Koliko vas je koji i leti vuku zimske lanace... Svakih 50 kilograma viška povećava potrošnju za 1 do 2 procenta. Takođe, ako ste se vratili sa odmora, skinite krovne kofere i nosače.
Zvuči banalno, ali najviše goriva se troši u "špicevima". Korišćenje navigacije koje u realnom vremenu pokazuju zakrčenja na mostovima ili ključnim petljama, može vam uštedeti 15 minuta rada motora u mestu. Ako morate da čekate duže od minuta (npr. na zatvorenom pružnom prelazu), ugasite motor, jer startovanje troši znatno manje goriva nego 60 sekundi rada u leru.
Kombinovanjem ovih metoda, prosečan vozač u Srbiji može uštedeti između 10 i 15 litara goriva mesečno. To je ušteda koja na godišnjem nivou praktično isplaćuje jedan redovan mali servis.