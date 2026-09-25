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Pred tehnički pregled mnogi vozači proveravaju svetla, gume i kočnice, a zaborave na brisače i tečnost za pranje vetrobrana. Iako deluju kao sitnica, ovi uređaji su važni za vidljivost i njihova ispravnost proverava se na tehničkom pregledu.

Propisi u Srbiji predviđaju da brisači moraju da obezbede potrebnu vidljivost kroz vetrobran, a vozila koja imaju brisače moraju imati i perače stakla. Zato neispravan sistem za pranje ili brisanje može biti razlog da vozilo ne prođe pregled. To, ipak, ne znači da će svaki zvuk metlice ili najmanji trag vode na staklu automatski značiti „pad“: proverava se da li uređaji rade i omogućavaju vidljivost.

Foto: Bailey-Cooper Photography / Alamy / Profimedia

Tri stvari koje možete proveriti za nekoliko minuta

Najpre uključite prskalice. Ako tečnost ne izlazi, proverite nivo u posudi ispod haube. Kada je dopunite, ponovo isprobajte sistem. Ako se čuje rad pumpice, a staklo ostaje suvo, problem može biti u zapušenoj prskalici ili crevu. Ako nema ni zvuka, uzrok možda nije u tečnosti, pa će biti potrebna dodatna provera.

Zatim pogledajte metlice brisača i pustite ih da pređu preko nakvašenog stakla. Ispucala ili odvojena guma, preskakanje i veliki delovi stakla koje brisači ne očiste znak su da ih treba zameniti. Nemojte ih isprobavati na suvom i prljavom vetrobranu, jer to može oštetiti i metlice i staklo.

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Na kraju proverite gde tečnost pada. Ako prskalice gađaju mimo vetrobrana ili rade samo sa jedne strane, sistem neće oprati staklo kako treba. Prskalicu možete pažljivo očistiti ako to dopušta konstrukcija vašeg automobila; ako niste sigurni kako se podešava, bolje je da je ne gurate iglom na silu.

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