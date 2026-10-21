da li ste znali

da li ste znali

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Vozači automobila neretko mogu da primete motociklistu koji, nakon što ih pretekne, nakratko pomeri desnu nogu u stranu. Iako ovaj pokret može da deluje neobično, a pojedinima čak i kao znak negodovanja, njegovo značenje uglavnom je sasvim suprotno. Na taj način motociklisti često izražavaju zahvalnost drugim učesnicima u saobraćaju, naročito kada im neko omogući da lakše i bezbednije prođu.

Foto: Robert Lloyd-Ashton / Alamy / Profimedia

Reč je o nepisanom pravilu koje je decenijama prisutno među ljubiteljima dvotočkaša, posebno u Francuskoj, ali i u drugim evropskim zemljama. Motociklisti su vremenom razvili sopstveni način sporazumevanja, pa tako jednostavnim pokretima ruku, nogu ili glave mogu da se pozdrave, zahvale jedni drugima ili upozore na opasnost na putu.

Šta znači kada motociklista ispruži desnu nogu?

Zamislite da vozite automobil, a iza vas se približava motocikl. Prilagođavate položaj vozila unutar svoje saobraćajne trake, ostavljajući dovoljno prostora da motociklista, kada se za to stvore bezbedni uslovi, obavi preticanje. Nakon što prođe pored vas, on nakratko ispruži desnu nogu, a zatim je vrati na oslonac.

Upravo tim pokretom želi da vam kaže jednostavno „hvala“.

Foto: Robert Lloyd-Ashton / Alamy / Profimedia

Kako objašnjava britanski portal "The Connexion", koji se bavi životom u Francuskoj, ovaj gest naročito je rasprostranjen među francuskim motociklistima i predstavlja znak zahvalnosti vozačima koji su pokazali obzirnost u saobraćaju. Slično objašnjenje navodi i francuska organizacija "Mutuelle des Motards", koja ga ubraja u prepoznatljive znakove motociklističkog bontona.

Ono što vozačima automobila može izgledati kao slučajan pokret zapravo je deo komunikacije koju motociklisti međusobno dobro razumeju.

Zašto koriste nogu umesto ruke?

Razlog zbog kojeg se zahvalnost iskazuje upravo desnom nogom povezan je sa samim načinom upravljanja motociklom. Za razliku od vozača automobila, motociklisti imaju mnogo manje mogućnosti da tokom vožnje koriste ruke za pozdravljanje, posebno prilikom ubrzavanja i preticanja.

Foto: Rosemary Roberts / Alamy / Profimedia

Desnom rukom upravljaju gasom i prednjom kočnicom, pa njeno odvajanje od upravljača u takvim situacijama može da ugrozi stabilnost i kontrolu nad motociklom. Leva ruka koristi se za upravljanje kvačilom kod motocikala sa ručnim menjačem, zbog čega ni ona nije uvek slobodna.

Upravo zato kratak pokret desnom nogom predstavlja praktičan način da motociklista pokaže zahvalnost, a da pritom ne mora da sklanja ruke sa upravljača. Ovaj običaj toliko se odomaćio u pojedinim motociklističkim zajednicama da ga mnogi vozači prepoznaju gotovo automatski.

Ipak, bezbednost uvek mora da bude na prvom mestu. Nijedan gest, pa ni onaj kojim se izražava zahvalnost, ne bi trebalo izvoditi ukoliko postoji opasnost od gubitka ravnoteže ili kontrole nad motociklom.

Motociklisti imaju i druge tajne znakove

Motociklista prolazi pored kolone automobila Foto: Vasuta Thitayarak / Alamy / Profimedia

Ispružena desna noga nije jedini način na koji motociklisti komuniciraju tokom vožnje. Postoji čitav niz neformalnih signala koji su nastali mnogo pre nego što su komunikacioni uređaji ugrađeni u kacige postali široko dostupni.

Jedan od najpoznatijih jeste pozdrav sa dva ispružena prsta u obliku slova V. Motociklisti ga najčešće upućuju jedni drugima kada se mimoilaze, obično spuštajući levu ruku pored upravljača. Ovaj znak simbolizuje međusobno poštovanje, solidarnost i pripadnost zajednici ljubitelja motocikala.

Osim pozdrava, postoje i pokreti kojima se ukazuje na potencijalnu opasnost. Tako pokazivanje rukom prema kolovozu može da znači da se na putu nalazi šljunak, rupa, prosuto ulje ili neka druga prepreka koja bi mogla da ugrozi motocikliste koji nailaze.

U pojedinim zemljama koristi se i tapšanje po vrhu kacige, kojim se drugi motociklisti upozoravaju na moguće prisustvo policijske kontrole. Međutim, značenja ovih gestova nisu svuda ista, pa se mogu razlikovati u zavisnosti od države i običaja određene motociklističke zajednice.

Kako treba da reagujete ako vam motociklista pokaže ovaj znak?

Foto: Shutterstock

Ukoliko vas motociklista pretekne i potom ispruži desnu nogu, najverovatnije vam zahvaljuje što ste mu olakšali prolazak. Nema potrebe da uzvraćate bilo kakvim posebnim pokretom, niti da menjate način vožnje. Dovoljno je da nastavite da se krećete u skladu sa saobraćajnim propisima, održavate bezbedno rastojanje i izbegavate nagle manevre.

Važno je naglasiti da vozači automobila nisu dužni da se sklanjaju sa puta po svaku cenu kako bi omogućili preticanje motociklistima. Svako pomeranje unutar saobraćajne trake mora da bude bezbedno, a odgovornost za pravilno i sigurno preticanje snosi vozač koji izvodi taj manevar.

Takođe, ispružanje noge nije zvaničan saobraćajni znak, niti postoji propis koji određuje da ovaj pokret u svakoj situaciji mora imati isto značenje. Ipak, među motociklistima u brojnim evropskim zemljama on se najčešće tumači kao izraz zahvalnosti.

Zato, kada sledeći put primetite da motociklista nakon preticanja pomera desnu nogu, nemojte odmah pomisliti da je nezadovoljan vašom vožnjom ili da pokušava nešto da vam prigovori. Sasvim je moguće da vam je upravo na taj način uputio jednostavno, ali lepo „hvala“.

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