"Otac mi je istetoviran na ramenu" Ovaj zgodni sportista je sin legendarnog Danila Lazovića (FOTO)
Danila Lazovića publika pamti po ulogama, prepoznatljivom glasu i glumačkoj snazi, dok njegov sin Vuk uspomenu na njega čuva i daleko od televizijskih ekrana. Očev lik istetovirao je na ramenu, a o tome koliko mu znači prezime koje nosi govorio je bez velikih reči i ulepšavanja.
„Otac mi je istetoviran na ramenu. Ceo život se trudim da njegovo ime ne obrukam. Mislim da nisam i nikada ga neću obrukati“.
Pogledajte u galeriji fotografije Danila Lazovića u mladosti:
Glumac je preminuo 2006. godine, a Vuku je njegovo odsustvo posebno teško padalo u važnim životnim trenucima. Među njima je bilo i venčanje, kada je želju da otac bude uz njega bilo nemoguće nadomestiti.
Umesto glume izabrao rukomet
Vuk je svoj profesionalni put pronašao u sportu. Rukometnu karijeru započeo je u Partizanu, a potom nastupao za klubove u više zemalja. Igrao je i u Južnoj Koreji i Kuvajtu, dok je na reprezentativnom nivou nosio dres Crne Gore. Iz Kuvajta se 2023. godine vratio u Partizan, pa podatak da tamo i dalje živi i radi, koji se ponavlja u pojedinim tekstovima, nije aktuelan. en.vijesti.me
Govoreći svojevremeno o porodičnom poreklu, objasnio je svoju povezanost sa Srbijom i Crnom Gorom:
„Rođen sam u Beogradu, otac mi je iz Brodareva, Srbin, majka mi je sa Cetinja. Imam rodbinu u Crnoj Gori“.
Danilo i Branka dobili su četvoro dece
Vuk je odrastao uz sestre Milenu i Jelenu i brata Miloša. Njihovi roditelji, Danilo i Branka Lazović, porodični život uglavnom su čuvali od javnosti, pa je publika o njihovoj svakodnevici znala znatno manje nego o glumčevim ulogama.
Priča o njihovom upoznavanju počela je na Zlataru. Danilo je tamo boravio povodom radničkih igara u organizaciji FAP-a, dok je Branka Milošević došla sa kulturno-umetničkim društvom sa Cetinja. Kada ju je ugledao, u šali je rekao da će je oženiti. Iz tog susreta nastali su brak i porodica sa četvoro dece.
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