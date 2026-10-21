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Danila Lazovića publika pamti po ulogama, prepoznatljivom glasu i glumačkoj snazi, dok njegov sin Vuk uspomenu na njega čuva i daleko od televizijskih ekrana. Očev lik istetovirao je na ramenu, a o tome koliko mu znači prezime koje nosi govorio je bez velikih reči i ulepšavanja.

„Otac mi je istetoviran na ramenu. Ceo život se trudim da njegovo ime ne obrukam. Mislim da nisam i nikada ga neću obrukati“.

Pogledajte u galeriji fotografije Danila Lazovića u mladosti:

Danilo Lazović u mladosti Foto: Printscreen/RTS

Glumac je preminuo 2006. godine, a Vuku je njegovo odsustvo posebno teško padalo u važnim životnim trenucima. Među njima je bilo i venčanje, kada je želju da otac bude uz njega bilo nemoguće nadomestiti.

Umesto glume izabrao rukomet

Vuk Lazović ima istetoviran lik svog oca Danila Lazovića na ramenu
Vuk Lazović ima istetoviran lik svog oca Danila Lazovića na ramenu Foto: Printscreen Instagram

Vuk je svoj profesionalni put pronašao u sportu. Rukometnu karijeru započeo je u Partizanu, a potom nastupao za klubove u više zemalja. Igrao je i u Južnoj Koreji i Kuvajtu, dok je na reprezentativnom nivou nosio dres Crne Gore. Iz Kuvajta se 2023. godine vratio u Partizan, pa podatak da tamo i dalje živi i radi, koji se ponavlja u pojedinim tekstovima, nije aktuelan. en.vijesti.me

Govoreći svojevremeno o porodičnom poreklu, objasnio je svoju povezanost sa Srbijom i Crnom Gorom:

Vuk Lazović sa suprugom
Vuk Lazović sa suprugom Foto: Printscreen Instagram

„Rođen sam u Beogradu, otac mi je iz Brodareva, Srbin, majka mi je sa Cetinja. Imam rodbinu u Crnoj Gori“.

Danilo i Branka dobili su četvoro dece

Vuk je odrastao uz sestre Milenu i Jelenu i brata Miloša. Njihovi roditelji, Danilo i Branka Lazović, porodični život uglavnom su čuvali od javnosti, pa je publika o njihovoj svakodnevici znala znatno manje nego o glumčevim ulogama.

Priča o njihovom upoznavanju počela je na Zlataru. Danilo je tamo boravio povodom radničkih igara u organizaciji FAP-a, dok je Branka Milošević došla sa kulturno-umetničkim društvom sa Cetinja. Kada ju je ugledao, u šali je rekao da će je oženiti. Iz tog susreta nastali su brak i porodica sa četvoro dece.

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