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Kviz "Potera" godinama okuplja veliki broj gledalaca, a tragači su postali prepoznatljiva lica domaće televizije. Dok su neki pažnju javnosti privukli zahvaljujući nastupima u drugim kvizovima, drugi su pre televizijske karijere bili poznati u sasvim drugačijim oblastima.

Od oktobra 2026. godine, tim tragača u "Poteri" čine: Milica Jokanović, Žarko Stevanović, Milan Bukvić, Dušan Macura i Aleksa Stefanović.

"Princeza od znanja"

Milica Jokanović Foto: Printscreen/RTS



Milica Jokanović jedno je od najprepoznatljivijih lica kviza "Potera", ima 42 godine i završila Pravni fakultet u Beogradu.

Šira publika zapazila ju je 2012. godine u kvizu "Slagalica", gde je impresionirala znanjem i brzinom odgovaranja. Kasnije je postala jedno od zaštitnih lica "Potere", a nastupa i u "Superpoteri".

Od dečjeg kviza do jednog od najpoznatijih tragača

Žarko Stevanović ima 32 godine, a još kao dečak pokazao je interesovanje za kvizove. Prvu pobedu ostvario je sa deset godina, u kvizu "Tajne običnih stvari", koji je vodio Prljavi inspektor Blaža.

Žarko Stevanović u kvizu Potera Foto: Adrenalin produkcija

Kasnije se takmičio u "Poteri", a nakon pobede u "Super Slagalici" 2017. godine dobio je poziv da postane tragač. Dva puta je osvajao titulu svetskog prvaka u kvizingu u kategoriji do 20 godina, a 2014. godine postao je i prvak Srbije.

U jednom intervjuu za RTS govorio je i o želji da se oproba na filmu, pa je zanimljivo što se njegov televizijski put od početka povezivao sa Miloradom Milinkovićem, nekadašnjim tragačem i rediteljem.

Od takmičara do tragača

Milan Bukvić ima 30 godina, diplomirani je politikolog, a studirao je i filozofiju. Jedan je od primera kako se od takmičara može stići do druge strane kviza. Prvi put se u "Poteri" pojavio sa 18 godina, ali tada nije uspeo da pobedi tragača.

Milan Bukvić je tragač u kvizu Potera Foto: Printscreen/RTS

Nekoliko godina kasnije vratio se u kviz i oduševio gledaoce znanjem. U novembru 2020. godine RTS je izvestio o njegovom nastupu u kojem je gotovo samostalno stigao do 24 koraka prednosti u završnoj igri. Kasnije je postao tragač.

Nekadašnji košarkaš osvojio i ljubitelje kvizova

Dušan Macura ima 46 godina, a pre televizijske popularnosti imao je profesionalnu sportsku karijeru. Igrao je košarku, a prošao je mlađe kategorije i prvi tim Crvene zvezde, nakon čega je nastupao za više domaćih i inostranih klubova.

Dušan Macura kao tragač u kvizu Potera Foto: Adrenalin produkcija



Ljubitelji kvizova poznavali su ga i pre nego što je postao tragač. RTS je 2021. godine pisao o njegovom uspehu u "Poteri", u kojoj je pobedio tragača i svojoj ekipi obezbedio više od 600.000 dinara. Macura je takođe ostvario zapažen rezultat i u "Slagalici", gde je u jednom trenutku držao rekord u poenima u pojedinačnoj partiji.

U martu 2025. godine predstavljen je kao novi tragač u formatu "Superpotera". Od oktobra 2026. deo je i proširenog tima tragača u redovnoj "Poteri".

Od pab-kvizova do televizijskog izazova

Najnovije ime u timu tragača, Aleksa Stefanović, ima 25 godina. Publika ga je upoznala u novoj sezoni "Superpotere", koja je počela u septembru 2026. godine. U intervjuu za RTS predstavio se kao doktorand nanoelektronike i fotonike, istraživač i naučnik.

Aleksa Stefanović Foto: Promo

Odrastao je u Pirotu, a interesovanje za znanje i kvizove pokazao je još kao dete, čitajući enciklopedije i prateći televizijske kvizove, posebno "Slagalicu". Kasnije je, dolaskom na studije u Beograd, počeo da učestvuje u pab-kvizovima, gde je nastavio da širi svoje znanje iz različitih oblasti.

Zanimljivo je da je Aleksa u razgovoru za RTS otkrio da je vest o tome da će postati tragač dobio putem videa na Instagram profilu kviza, a da je u prvi mah pomislio da je reč o šali.

Ko je još ranije bio tragač u "Poteri"?

Današnji tim nije prvi koji je stajao nasuprot takmičara. U ranijim sezonama tragači su bili i Uroš Đurić, Milorad Milinković, Maja Lalić i Slobodan Nešović.

Uroša Đurića publika poznaje i kao vizuelnog umetnika i glumca, a posebno po ulozi anđela u filmu "Mi nismo anđeli". U "Poteri" je bio tragač od 2013. do 2018. godine.

Uroš Đurić Foto: ATA images

Milorad Milinković bio je reditelj, scenarista i muzičar. Režirao je filmove "Mrtav ladan" i "Čitulja za Eskobara", a gledaoci su ga godinama pamtili i kao tragača. Preminuo je u januaru 2025. godine.

Maja Lalić, arhitektica i članica Mense, bila je deo prve postave tragača, dok je Slobodan Nešović, poznat i kao Loka, muzičar i izdavač, takođe učestvovao u ranim sezonama kviza.

VIDEO: Kviz Potera