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Majk i Elvis iz veoma gledane i izuzetno popularne emisije i u Srbiji - Trgovci automobilima (Wheeler Dealers), koja se već niz godina emituje na kanalu Diskaveri, odradili su svetsku turneju na kojoj je jedna od stanica i - Srbija!

Naime, Majk Bruer i Mark „Elvis” Pristli su se u ovoj sezoni obreli i u Srbiji gde je nastala jedna od hit-epizoda popularne emisije o automobilima u kojoj su od Milana kupilli jugo 55, pa uz ključeve dobili i šrafciger jer gepek ne može da se otvori nikako drugačije!

Majk i Elvis iz Trgovaca automobilima u Srbiji! Foto: Facebook printscreen Discovery/Trgovci automobilima

Reč je o crvenom jugiću 55 za koji su rekli da je verovatno najednostavniji (most basic) model automobila koji su ikada videli!

Srpsku epizodu sa jugićem krasi još jedan kuriozitet, upravo su kod nas kupili najjeftiniji automobil u istoriji emisije - za samo 650 evra! 

 Kurir.rs

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