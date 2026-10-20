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Ako vam se jede sarma, a nemate kiseli kupus, postoji jednostavan način da pripremite listove za samo dva dana. Za ovu metodu nisu vam potrebni bure ni višenedeljno čekanje, već glavica kupusa i dva sastojka koja već imate u kuhinji.

Najpre uklonite spoljašnje listove kupusa, a zatim pažljivo izdubite koren. U udubljenje sipajte šoljicu sirćeta i jednu kašiku soli. Blago protresite glavicu kako bi se sastojci rasporedili.

Zatim stavite kupus u kesu i odložite ga u zamrzivač, gde treba da ostane 48 sati. Kada prođu dva dana, izvadite kupus i ostavite ga da se potpuno odmrzne. Listovi bi trebalo da budu mekši i savitljiviji, što olakšava motanje sarme.

Glavica kiselog kupusa, u pozadini sarma
Kiseli kupus za sarme Foto: Shutterstock

Kako funkcioniše ovako brzo?

Ovo je prečica za omekšavanje listova i kiseljenje, ali nije isto što i klasično kiseljenje kupusa fermentacijom. Sirće daje kiselkast ukus, dok zamrzavanje menja strukturu kupusa.

Ali imaćete brzo domaći kiseli kupus za sarmu!

(Kurir.rs/Žena)

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 VIDEO: Evo kako pravilno pripremiti kiseli kupus

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