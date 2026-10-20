Kiseli kupus spreman sa sarmu za samo 48 sati: Trik zbog kog ne morate da ga stavljate u bure
- Kupus se za sarmu može pripremiti za 48 sati bez bureta, uz glavicu, sirće i so.
- Postupak podrazumeva da se u izdubljeni koren sipa sirće i so, pa se kupus drži u zamrzivaču dva dana.
- Posle odmrzavanja listovi su mekši i savitljiviji, ali ovo nije klasično kiseljenje fermentacijom.
Ako vam se jede sarma, a nemate kiseli kupus, postoji jednostavan način da pripremite listove za samo dva dana. Za ovu metodu nisu vam potrebni bure ni višenedeljno čekanje, već glavica kupusa i dva sastojka koja već imate u kuhinji.
Najpre uklonite spoljašnje listove kupusa, a zatim pažljivo izdubite koren. U udubljenje sipajte šoljicu sirćeta i jednu kašiku soli. Blago protresite glavicu kako bi se sastojci rasporedili.
Zatim stavite kupus u kesu i odložite ga u zamrzivač, gde treba da ostane 48 sati. Kada prođu dva dana, izvadite kupus i ostavite ga da se potpuno odmrzne. Listovi bi trebalo da budu mekši i savitljiviji, što olakšava motanje sarme.
Kako funkcioniše ovako brzo?
Ovo je prečica za omekšavanje listova i kiseljenje, ali nije isto što i klasično kiseljenje kupusa fermentacijom. Sirće daje kiselkast ukus, dok zamrzavanje menja strukturu kupusa.
Ali imaćete brzo domaći kiseli kupus za sarmu!
(Kurir.rs/Žena)
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