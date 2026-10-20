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Glumica Kristina Eplgejt vratila se vođenju podkasta MeSsy sa šokantnim saznanjem koje joj je potpuno promenilo pogled na sopstveno zdravstveno stanje. Nakon što je godinama živela u uverenju da boluje od multiple skleroze, lekarka joj je saopštila da zapravo nema tu bolest.

U utorak, 20. oktobra, Eplgejt (54) i njena koleginica i voditeljka podkasta Džejmi Lin Sigler objavile su dve uzastopne epizode emisije u kojoj otvoreno razgovaraju o svojim iskustvima sa multiplom sklerozom.

Međutim, tokom povratničke epizode, glumica je kroz suze ispričala da je napravila pauzu kako bi obradila šokantnu vest koju je dobila od svoje lekarke.

„Ušla je u moju sobu i rekla: ‘Čestitam, nemate multiplu sklerozu’“, prisetila se Kristina kroz suze.

„Uopšte nisam bila srećna. Svi ostali bili su presrećni“, priznala je glumica.

Kristina Eplgejt Foto: H.F.P.A. / PictureLux / Profimedia

Pogrešna dijagnoza nije retkost

Doktorka Marva Kejzi, vanredna profesorka na odeljenju neurologije medicinskog centra Sidars-Sinaj, gostovala je u drugoj epizodi podkasta, gde je objasnila da pogrešno postavljena dijagnoza multiple skleroze nije neuobičajena.

Kako je istakla, jedan od razloga jeste to što ne postoji jedan jedini test kojim se sa sigurnošću može utvrditi da li neko boluje od ove bolesti.

„Nemamo jedan test za multiplu sklerozu. Nije kao test za trudnoću, koji vam kaže: ‘Da, trudni ste’ ili ‘Ne, niste’. Ovde postoji čitav niz kriterijuma“, objasnila je doktorka Kejzi.

Prema njenim rečima, pokazalo se da gotovo 20 odsto ljudi kojima je dijagnostikovana multipla skleroza zapravo nema ovu bolest.

„Skoro svaka peta osoba kojoj je rečeno da ima multiplu sklerozu, a neke su s tom dijagnozom živele decenijama, zapravo je nije imala. Većina njih uzimala je lekove za lečenje multiple skleroze“, otkrila je doktorka.

„Nisam ozdravila, Džejmi! Ako išta, stanje mi se pogoršalo“

Iako je saznala da joj je dijagnoza bila pogrešna, Kristina Eplgejt naglasila je da se njeni iscrpljujući simptomi nisu povukli.

„Ne možete dobiti pogrešnu dijagnozu, a onda odjednom postati bolje. Nisam ozdravila, Džejmi! Ako išta, stanje mi se pogoršalo. Zato sam ponovo na početku, jer ne znam šta mi se dešava“, rekla je glumica.

Dodala je da će njeni lekari morati detaljno da istraže šta se događa s njenim zdravljem još od 2021. godine i zbog čega je došlo do takve greške.

U drugom delu podkasta ponovo je zaplakala dok je govorila o posledicama koje je bolest, odnosno uverenje da od nje boluje, ostavila na njen život.

Kristina Eplgejt Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

„Zbog svega ovoga prošla sam kroz veoma tešku depresiju. Ali izgubila sam sve. Izgubila sam posao. Izgubila sam… Izvinite“, rekla je kroz suze.

„Šta kažete nekome ko je šest godina živeo s tim? Bože, toliko mi je žao. To mi je zaustavilo život. I dalje moram da koristim invalidska kolica kada idem kod lekara. Ne mogu da pređem put od automobila do ordinacije. I dalje se ovako osećam.“

Glumica je naglasila da se ništa nije promenilo nakon što joj je lekarka saopštila da nema multiplu sklerozu.

„Ništa se magično nije dogodilo kada mi je rekla: ‘Nemate multiplu sklerozu’. Baš ništa“, istakla je ona.

Oseća se kao da je izneverila ljude koji prolaze kroz isto

Eplgejt je priznala i da joj je teško da pronađe svoje mesto u zajednici ljudi koji boluju od multiple skleroze, naročito zato što je tokom prethodnih godina izgradila blisku vezu s mnogima koji se suočavaju s istom dijagnozom.

„Čudno je jer imam osećaj da sam sve izneverila. Ti i ja postale smo zaštitna lica multiple skleroze. Sve što sam radila imalo je smisla. Imala sam razlog. Imala sam, dođavola, razlog zbog kojeg mi je svaki dan bio užasan“, ispričala je Kristina.

„A sada nemam taj razlog i to me veoma uznemirava i zbunjuje“, dodala je.

Dobitnica Emi nagrade rekla je da je i dalje u „stanju šoka“ zbog pogrešne dijagnoze, opisujući čitavo iskustvo kao nešto što joj je potpuno pomutilo razum.

Objasnila je da je pauzu od podkasta iskoristila kako bi pokušala da obradi sve što se dogodilo, ali i da se posveti drugim zdravstvenim problemima s kojima se suočava.

Ipak, uprkos svemu, glumica je poručila da svoju borbu posmatra kao „istu igru, samo pod drugim imenom“.

Godinama se borila s bolešću koja joj je promenila život

Poslednji put pre pauze Kristina Eplgejt pojavila se u podkastu u martu. Džejmi Lin Sigler je 31. marta objavila da njih dve prave kratku pauzu od emisije MeSsy.

1/5 Vidi galeriju Kristina Eplgejt Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia, VALERIE MACON / AFP / Profimedia

Ubrzo nakon toga pojavili su se izveštaji da je Eplgejt hospitalizovana zbog komplikacija povezanih s multiplom sklerozom. Podkast je nastavljen 21. aprila, ali je Sigler narednih meseci sama snimala epizode i ugostila nekoliko posebnih gostiju.

Kristini je dijagnoza multiple skleroze prvobitno postavljena 2021. godine. Reč je o progresivnoj bolesti koja oštećuje mijelin, zaštitni omotač nervnih vlakana u centralnom nervnom sistemu.

Multipla skleroza može da izazove slabost mišića, promene vida, utrnulost, probleme s pamćenjem i tegobe sa sistemom za varenje.

Glumica, poznata po seriji Dead to Me, prvi put se javno oglasila povodom izveštaja o hospitalizaciji u aprilu, nedugo nakon objavljivanja svojih memoara You With the Sad Eyes.

Tada je zahvalila obožavaocima na podršci i poručila da joj zdravstveni problemi predstavljaju stalni izazov, ali da je snažna i da svakog dana postaje sve jača i bolje se oseća.

„Uzimam malo vremena da se posvetim svom zdravlju, ali uskoro ću se vratiti i imati još mnogo toga da kažem“, poručila je tada.

U avgustu je izvor za magazin Pipl izjavio da je glumica kod kuće nakon višemesečnog boravka u bolnici i da se „oseća veoma dobro“.

Uprkos tome, novo saznanje o pogrešnoj dijagnozi otvorilo je niz pitanja na koja tek treba da dobije odgovore. Kristina se i dalje suočava sa ozbiljnim simptomima, a lekari sada moraju da utvrde šta je uzrok njenih zdravstvenih tegoba i zbog čega se njeno stanje nije poboljšalo.