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Poznati reper Džej Zi (56) navodno je odlučio da sam sebe izabere za izvođača na poluvremenu ovogodišnjeg Superboula, jednog od najgledanijih sportskih i muzičkih događaja u Americi.

Suprug Bijonse potpisao je 2019. godine ugovor sa NFL-om, vredan pet miliona dolara godišnje, kojim je njegova kompanija Roc Nation dobila zadatak da nadgleda muzički program na poluvremenu finala američkog fudbala. Saradnja je obnovljena 2024. godine, a Džej Zi je od tada imao važnu ulogu u izboru izvođača, među kojima su bili Rijana, Kendrik Lamar i Bed Bani.

Džej Zi na Jenki stadionu Foto: Julia Mineeva/EGBN TV News/Alamy Live News / Alamy / Profimedia

Prema pisanju portala Puck News, reper bi ovog puta mogao da sebi dodeli čast da nastupi na stadionu Sofaj u Los Anđelesu 14. februara.

Kada je Dejli mejl u utorak ujutru zatražio komentar, predstavnici kompanije Roc Nation odbili su da zvanično govore o tome. Ni NFL nije želeo da potvrdi navode, uz objašnjenje da organizacija zvanične informacije objavljuje tek kada bude doneta konačna odluka.



Dejli mejl je još 18. septembra objavio da Džej Zi razmatra mogućnost da sam nastupi na poluvremenu Superboula. Međutim, tada su i njegova kompanija Roc Nation i NFL oštro demantovali te navode.

Ranije se spekulisalo da bi za ovaj prestižni nastup mogli da budu izabrani Majli Sajrus, Džastin Biber ili Hari Stajls.

Džej Zi, međutim, iza sebe ima bogatu muzičku karijeru i katalog velikih hitova koji bi mogli da budu deo spektakularnog nastupa. Reper je trenutno na turneji kojom obeležava 30 godina od objavljivanja albuma „Reasonable Doubt“, kao i 25. godišnjicu albuma „The Blueprint“.

Zanimljivo je da bi ove nedelje trebalo čak dva puta da nastupi na stadionu Sofaj u Los Anđelesu, istom mestu na kojem bi, prema navodima, mogao da predvodi i šou na poluvremenu Superboula.

Ranije ovog leta zaradio je više od 42 miliona dolara tokom tri rasprodata koncerta na stadionu „Jenk i“. Nastupio je i kao glavna zvezda festivala Roots Picnic u Filadelfiji, a privukao je ogromnu publiku i na koncertima u Parizu i Londonu.

Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Bed Bani izazvao polemike, a Džej Zi branio svoj izbor

Prošlogodišnji nastup Bed Banija izazvao je brojne rasprave i kontroverze, između ostalog i zato što je bio prvi šou na poluvremenu Superboula koji nije izveden na engleskom jeziku.

Džej Zi je nakon toga govorio o načinu na koji bira izvođače za ovaj događaj, naglašavajući da publika treba da ima priliku da upozna različite muzičke pravce.

„Mislim da bi svako trebalo da doživi muziku u njenoj celini. Godinama je predstavljana samo jedna strana muzike. Dobili smo priliku da stvorimo uravnoteženiju sliku o tome šta je danas popularna muzika“, rekao je reper u intervjuu za magazin GQ.

Osvrćući se na izbor Bed Banija, dodao je da nije reč o nekom manje poznatom izvođaču kojeg lično voli, već o jednom od najvećih svetskih muzičkih imena.

„Ne rizikujem birajući nekoga nepoznatog, poput nezavisnog izvođača iz Portlanda koji se meni dopada. Reč je o najslušanijem izvođaču na svetu. O njemu govorimo!“, poručio je Džej Zi.

Uprkos kritikama, nastup Bed Banija oborio je globalne rekorde gledanosti i aktivnosti na društvenim mrežama, mada nije postao najgledaniji šou na poluvremenu u istoriji američke televizije.

Prema podacima navedenim u izveštaju, nastup je pratilo u proseku 128,2 miliona gledalaca između 20.15 i 20.30 časova po istočnoameričkom vremenu, što ga je svrstalo na četvrto mesto najgledanijih šou-programa na poluvremenu Superboula.

Ispred njega našli su se Kendrik Lamar sa 133,5 miliona gledalaca 2025. godine, Majkl Džekson sa 133,4 miliona iz 1993. i Ašer sa 129,3 miliona gledalaca 2024. godine.

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Džej Zi stao u odbranu Kendra Lamarа

Ni izbor Kendra Lamara prethodne godine nije prošao bez polemika. Ipak, Džej Zi je u istom intervjuu za GQ odbacio tvrdnje da je reper bio težak izbor za širu publiku.

Njegovi dosadašnji izbori pokazuju da je spreman da na jednu od najvećih svetskih pozornica dovede izvođače različitih muzičkih stilova i generacija.

Za sada, međutim, nema zvanične potvrde da će se Džej Zi zaista pojaviti na poluvremenu Superboula. Ukoliko se glasine pokažu tačnim, reper bi mogao da zameni ulogu čoveka koji bira glavnu muzičku zvezdu događaja ulogom samog izvođača — i tako priredi jedan od najzanimljivijih nastupa u svojoj karijeri.