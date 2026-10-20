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Očekuje se da ćerka Hale Beri svedoči u tekućem sudskom postupku za zabranu prilaska zbog nasilja u porodici, koji se vodi između poznate glumice i njenog bivšeg supruga Olivijea Martineza.

Glumica (60) imala je crvene i suzne oči kada su se vrata sudnice ponovo otvorila u ponedeljak popodne, nakon što je njen trinaestogodišnji sin Maseo svedočio skoro četiri puna sata.

Olivije Martinez i Hale Beri sa sinom Foto: RMBI / Backgrid USA / Profimedia

I Hale Beri i Martinez (60) svedočiće pred Višim sudom okruga Los Anđeles u ovom postupku. Njena osamnaestogodišnja ćerka Nala, koju je dobila sa pedesetogodišnjim manekenom Gabrijelom Obrijem, takođe je navedena kao potencijalni svedok. Ukoliko Nala bude svedočila, to će učiniti putem video-poziva jer trenutno pohađa školu.

U ranijoj pisanoj izjavi pred sudom, do koje je došao sajt Pejdž siks, Nala je navela da nikada nije videla majku kako "udara, šamara, davi, grabi ili na bilo koji način fizički zlostavlja Masea".

"Nikada nisam videla mamu da stavlja ruke oko Maseovog vrata, da ga hvata u kragnu, onemogućava mu disanje ili da radi bilo šta što bar i liči na optužbe koje su iznete protiv nje", dodala je Nala.

Među ostalim potencijalnim svedocima mogli bi se naći i verenik Hale Beri, Van Hant, zaposleni u Maseovoj školi, kao i terapeuti i medicinski radnici.

Advokat glumice pozvao se na "sklonost maloletnika ka neiskrenosti" kao razlog za saslušanje određenih svedoka. Sudnica će biti zatvorena za javnost tokom bilo kog svedočenja koje uključuje Masea ili "osetljiva medicinska pitanja".

Kada je sudija Šeli Kaufman upitala da li su obe strane usaglasile pisane izjave, pravni tim Olivijea Martineza tvrdio je da je izjava Hale Beri "puna priča iz druge ruke" i zatražio da se ne uvodi kao dokazni materijal.

Hale Beri Foto: Sadou Faye / Avalon / Profimedia

Advokati slavne glumice tvrdili su da njene izjave nisu glasine, već da jasno objašnjavaju zašto je Martinez podneo "neozbiljan i neosnovan" zahtev za zabranu prilaska zbog nasilja u porodici i kako mu je stvarna namera bila da izbegne ranije sudske odluke.

U sudskim spisima podnetim ranije ovog meseca, Martinez je optužio bivšu suprugu da je bila nasilna prema njihovom sinu tokom incidenta koji se dogodio 26. septembra. Martinez tvrdi da je glumica rekla dečaku da je "pravi idiot" jer je igrao igrice na uređaju za virtuelnu realnost.

"Zgrabila je Masea za vrat i počela da ga davi dok je vikala: 'Ko je sada dominantan?! Ko je dominantan?!'", naveo je Martinez u sudskim dokumentima.

1/5 Vidi galeriju Hale Beri - 78. Kanski festival Foto: Genin Nicolas/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Hale Beri je preko svog pravnog zastupnika oštro demantovala ove navode, ocenivši ih kao "potpuno neosnovane i namerno obmanjujuće". Pored mera zabrane prilaska za sebe i sina, Martinez zahteva i potpuno samostalno starateljstvo nad Maseom. Sa druge strane, glumica traži samostalno pravno starateljstvo i zahteva od suda da joj vrati punu kontrolu nad donošenjem ključnih životnih odluka za dečaka.

Uprkos velikim emocijama u ponedeljak, glumica je sudnicu napustila nasmejana, dok je Martinez izašao ne obrativši se bivšoj supruzi. Ročište se nastavlja u utorak u 10.30 časova.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni.

Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

VIDEO: Hale Beri