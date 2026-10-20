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Princ Hari otvoreno je govorio o narušenim odnosima sa ocem, kraljem Čarlsom III, i starijim bratom, princom Vilijamom, priznavši da ga porodični raskol i dalje boli i da se nada pomirenju.

Vojvoda od Saseksa (42) dao je intervju za magazin GQ, u kojem je razgovarao sa novinarom Zekom Baronom. Razgovor je snimljen krajem septembra, tokom Harijeve posete Njujorku, a jedno od glavnih pitanja odnosilo se na njegov komplikovan odnos sa najbližim članovima porodice.

princ Hari Foto: MasterClass / Ferrari / Profimedia

Kada ga je novinar upitao da li žali zbog narušenih odnosa sa ocem i bratom, Hari je bez oklevanja odgovorio potvrdno.

„Da, naravno“, rekao je princ, ističući da su porodični sukobi problem sa kojim se suočavaju mnogi ljudi, bez obzira na njihov položaj i životne okolnosti.

„Neki ljudi ne žele da se pomirimo, ali ja to želim“

Hari je objasnio da mu se ljudi često obraćaju i razgovaraju s njim o porodičnim nesuglasicama, zbog čega razume koliko je ova tema bliska široj javnosti.

„To mi se stalno ponavlja u razgovorima sa ljudima. Znam koliko se mnogi mogu poistovetiti s tim. Verovatno je upravo zato sve to toliko fascinantno“, rekao je vojvoda od Saseksa.

Kralj Čarls i princ Hari Foto: Keith Mayhew / Zuma Press / Profimedia

Dodao je da ljudi možda posmatraju njegovu situaciju i pitaju se kako će uspeti da popravi odnose sa porodicom, nadajući se da bi njegovo iskustvo moglo da im pomogne da reše sopstvene probleme.

„A neki ljudi ne žele da se to završi pomirenjem. Ja želim da se pomirimo“, poručio je Hari.

Njegova izjava izazvala je pažnju javnosti, pa je portparol vojvode od Saseksa naknadno pojasnio da komentar o ljudima koji ne žele pomirenje nije bio upućen princu Vilijamu niti bilo kom drugom članu kraljevske porodice.

Kako je navedeno, Hari je govorio uopšteno o porodičnim sukobima, a njegove reči nisu bile usmerene protiv bilo koga iz njegove porodice.

Princ je tokom intervjua ponovo naglasio da mu je pomirenje važno.

1/7 Vidi galeriju Princ Vilijam i princ Hari Foto: DPPA / ddp USA / Profimedia, ADAM BUTLER / AFP / Profimedia, Paul Grover / AFP / Profimedia

„Uz sve ono što se dešava u svetu, najvažnije je da se pomirimo. To je suština“, istakao je.

„Ožiljci ostaju zauvek, ali prošlost može da se ostavi iza sebe“

Na pitanje da li je rana nastala zbog porodičnih sukoba nešto što može da zaraste, Hari je odgovorio da veruje da je to moguće.

„Da, naravno“, rekao je.

Ipak, priznao je da posledice bolnih iskustava ne nestaju u potpunosti.

„Pogledajte, ožiljci ostaju zauvek, ali način na koji posmatrate te stvari i vaš stav prema onome što se dogodilo mogu da se promene. Svakako bih svima preporučio da ostave prošlost iza sebe“, objasnio je.

Dodao je da je mnogo teže krenuti dalje kada događaji iz prošlosti i dalje utiču na svakodnevni život.

„Ali, iskreno, u svetu ima dovoljno drame, kao i u životima svih nas, da nema potrebe da nastavljamo da se opterećujemo porodičnim problemima“, poručio je princ.

Hari i njegova supruga Megan Markl (45) povukli su se 2020. godine iz uloga aktivnih članova britanske kraljevske porodice, nakon čega su njihovi narušeni odnosi sa ostatkom porodice postali predmet brojnih medijskih izveštaja.

Dodatni detalji o sukobima otkriveni su u dokumentarnoj seriji para za Netfliks iz 2022. godine, njihovom intervjuu sa Oprom Vinfri iz 2021, kao i Harijevim memoarima objavljenim 2023. godine.

Foto: Aaron Chown / AFP / Profimedia

Čarls ponovo video sina, snaju i unuke posle četiri godine

Kralj Čarls III (77) tokom leta se ponovo susreo sa mlađim sinom Harijem, njegovom suprugom Megan i njihovom decom, princom Arčijem i princezom Lilibet. Bio je to prvi put posle četiri godine da je video snaju i unuke.

Od preseljenja Saseksovih nazad u Veliku Britaniju, pre dva meseca, navodno je bilo komunikacije između kralja i njegovog mlađeg sina. Međutim, situacija sa princom Vilijamom (44) i dalje je znatno složenija. Prema medijskim izveštajima, braća nisu ostvarila neposredan kontakt. Kraljevski biograf Rasel Majers nedavno je za magazin Pipl govorio o tome kako Vilijam i njegova supruga Kejt Midlton gledaju na povratak Harija i Megan.

„Vilijamov stav je jasan — kakav god odnos njegov otac želi da ima sa Harijem ili porodicom Saseks, to je isključivo njegova odluka“, rekao je Majers.

Ipak, kada je reč o budućnosti, biograf tvrdi da Vilijam ne namerava da održava odnos sa bratom i njegovom porodicom, ni u okviru kraljevskih dužnosti ni na privatnom nivou.

Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Hari je već ranije poručio da želi mir

Ovo nije prvi put da je princ Hari javno izrazio želju da popravi odnose sa porodicom. U intervjuu za Bi-Bi-Si 2025. godine otvoreno je govorio o tome koliko mu je pomirenje važno.

„Voleo bih da se pomirim sa svojom porodicom. Nema smisla da nastavljamo da se svađamo“, rekao je tada.

Njegove najnovije izjave pokazuju da, uprkos godinama sukoba i međusobnog udaljavanja, i dalje veruje da postoji mogućnost da se porodične veze obnove.

Ipak, dok je odnos sa ocem poslednjih meseci pokazao određene znake približavanja, pomirenje sa princom Vilijamom za sada ostaje neizvesno.