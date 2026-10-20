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Ćerka poznatog voditelja Jovana Memedovića, Maša, je aktivna na društvenim mrežama gde često objavljuje zanimljive detalje iz svakodnevnog života.

Posebnu pažnju privlače njeni odlasci na buvljake, gde rado razgleda i kupuje polovne stvari i garderobu, a ovog puta doživela je potpuno neočekivanu situaciju.

Na jednom od svojih odlazaka na buvljak naišla je na predmet koji je odmah prepoznala, torbu koju je sama napravila, a koju je, kako je otkrila, nedavno bacila.

Nije krila iznenađenje zbog prizora koji ju je zatekao, pa je odlučila da snimi neobičnu situaciju i podeli je sa svojim pratiocima na Instagramu.

"Kad od svih stvari na buvljaku nađeš svoju torbu, ne mogu da verujem. Ovo samo meni može da se desi. Ja sam je napravila, ne postoji takva torba. Šefe, je l' ovo tvoje? Znaš da je ovo moja torba, ja sam je bacila pre neki dan, ne mogu da verujem da je sad ovde. Mislim, meni ne treba, to je staro, ali ne mogu da verujem", rekla je Maša u snimku.

"Slušajte, meni je ovo skroz ok! Ja sam prva sakupljač nameštaja sa kontejnera Samo sam u šoku da sam od celog buvljaka naletela baš na torbu! Trebalo je da ga pitam Koliko para?", dodala je Memedovićeva.

Uzela sto koji je bačen pored kontejnera

Maša Memedović je jednom prilikom na društvenim mrežama objavila kako je prolazila pored kontejnera gde je bio bačen sto, koji je uzela.

Maša Memedović Foto: Printscreen

Prvo je mislila da li ga da uzme ili ne, međutim na kraju se odlučila da ga ponese kući i restaruira.

"Ja prosto ne mogu da ne zastanem kad vidim nameštaj na ulici", napisala je oduševljeno tada.